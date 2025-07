Julita kupiła motocykl, by spełnić marzenie. Ceniona dentystka zginęła w strasznym wypadku

To miał być zwykły, letni dzień. Julita D., 36-letnia dentystka z Warmii i Mazur, wsiadła na swój motocykl - tak jak robiła to od niedawna. Kilka miesięcy wcześniej kupiła maszynę, by spełnić jedno z marzeń. Chciała poczuć wiatr we włosach, oderwać się od codzienności, od pracy, którą wykonywała z sercem i pasją. Nikt nie przypuszczał, że ta przejażdżka stanie się jej ostatnią drogą.