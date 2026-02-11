Nagła decyzja Prokuratury Krajowej

W śląskich strukturach prokuratury doszło do prawdziwego wstrząsu. Prokurator Tomasz Tadla nie kieruje już Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Stał na czele tej kluczowej jednostki przez blisko osiem lat. Jak dowiaduje się RADIO ESKA, decyzję o jego odwołaniu podjęła Prokuratura Krajowa.

Śledczy od afery KNF i głośnych prywatyzacji

Odwołany prokurator to niezwykle doświadczony śledczy, którego kariera w organach ścigania sięga lat 90. Tomasz Tadla jest uznawany za specjalistę, który prowadził wiele dużych i szeroko komentowanych w mediach śledztw. To na jego koncie znajdują się postępowania w sprawach korupcyjnych związanych z prywatyzacją takich spółek jak STOEN czy PLL LOT. Nadzorował również dochodzenie w głośnej aferze KNF, która dotyczyła domniemanych propozycji korupcyjnych składanych Leszkowi Czarneckiemu.

Kim jest nowy szef?

Stanowisko po Tomaszu Tadli obejmie prokurator Marek Wełna. Nowy szef elitarnej jednostki w Katowicach był wcześniej związany z Prokuraturą Krajową. Z dostępnych informacji wynika, że nadzorował lub brał bezpośredni udział w kilku ważnych dla kraju śledztwach.