Zadzwonił z informacją, że jego partnerka nie żyje. Trafił do aresztu

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, dzień wcześniej para piła razem alkohol i doszło między nimi do awantury. W jej trakcie doszło też do rękoczynów, które mogły doprowadzić do śmierci kobiety. 56-letni partner kobiety, który według ustaleń śledczych, miał przyczynić się do jej śmierci, został zatrzymany. Ciało kobiety zabezpieczono do sekcji zwłok, która ma pomóc ustalić dokładną przyczynę zgonu.