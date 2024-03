Marek Kondrat opublikował nowe wideo i od razu wywołał poruszenie wśród fanów. Porównali go do legendarnego aktora

Marek Kondrat porównany do znanego aktora

Polskie gwiazdy często muszą zmagać się z wieloma porównaniami do celebrytów zza oceanu. Nie inaczej jest teraz. Najnowsze nagrania Marka Kondrata wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Aktor został porównany do legendarnego gwiazdora. Marek Kondrat jakiś czas temu wycofał się ze świata show biznesu i skupił się na swoich pasjach. Umiłowanie do dobrego wina stało się jego pracą i to właśnie za jego sprawą pojawiło się owe nagranie. Marek Kondrat pojawił się w podcaście jednego z magazynów kulinarnych. Były aktor opowiada anegdoty związane ze swoim obecnych życiem. Jednak nie to zwróciło uwagę internautów. Fani o wiele bardziej zainteresowani byli wyglądem Marka Kondrata i od razu porównali go do słynnego aktora - Anthony'ego Hopkinsa. - Chwilami miałam silne wrażenie, że patrzę na Anthony Hopkinsa - pisali fani w komentarzach. Też widzicie to podobieństwo?

