Skandaliczny romans gwiazdy "Na Wspólnej". Ona miała 31 lat, on nie napisał jeszcze matury

Sylwia Gliwa (46 l.) to aktora znana głównie z seriali. Występowała między innymi w "Na dobre i na złe", "Pierwszej miłości", a największą popularność przyniosła jej rola w hicie TVN-u "Na Wspólnej".

Więcej niż o jej rolach mówi się o życiu uczuciowym aktorki. Sylwia Gliwa na studiach poznała Borysa Szyca, który był jej pierwszą wielką miłością. Przez cztery lat nie widzieli poza sobą świata. Planowali nawet ślub, miłość skończyła się krótko po studiach. Młoda aktorka bardzo przeżyła rozstanie. Z kolejnym partnerem, stylistą Sławkiem Bleszewskim, również planowała ślub. I tym razem się nie udało. Po rozstaniu Gliwa zapewniała, że nie chce się już wiązać z nikim z show-biznesu.

Pocieszenie znalazła w ramionach młodszego o 12 lat Szymona Paneckiego. Zakochani początkowo ukrywali swój związek. Obawiali się krytyki, wszak nowy ukochany aktorki dopiero przygotowywał się do matury. O romansie 31-letniej gwiazdy "Na Wspólnej" z 19-latkiem zrobiło się głośno, gdy paparazzi przyłapali przyłapali ich na czułościach. Po tym para zaczęła pojawiać się na branżowych imprezach. W rozmowie z "Faktem" Gliwa stwierdziła, że nie będzie dalej ukrywać swojego szczęścia.

O nowej miłości aktorka chętnie opowiadała w mediach. Znajomi pary również mieli wiele do powiedzenia na ich temat. W "Na Żywo" osoba z otoczenia Sylwii Gliwy stwierdziła, że aktorka do tej pory żartowała ze związków z dużą różnicą wieku i sama "nie mogła uwierzyć, że w ogóle poszła na pierwszą randkę".

Do tej pory nie wierzyłam, że miłość kobiety do dużo młodszego mężczyzny w ogóle jest możliwa. Ale stało się! Jestem zakochana i szczęśliwa... Związek z młodszym mężczyzną powoduje, że nadal stanowię o sobie- opowiadała aktorka w "Twoim Imperium".

Sylwia Gliwa i Szymon Panecki: Był jej "chłopcem na posyłki"?

Zgodnie z przewidywaniami związek aktorki i maturzysty wywołał sporo zamieszania. Wiele osób twierdziło, że Panecki jest dla Gliwy jedynie "marionetką". Gwiazda "Na Wspólnej" miała według nich wykorzystywać maturzystę w celu zdobycia medialnego rozgłosu.

Zakochani nie przejmowali się złośliwymi komentarzami i dość szybko zamieszkali razem. Zaledwie 19-letni Szymon Panecki był po uszy zakochany w pięknej gwieździe. Nie przejmował się znaczną różnicą wieku. Co więcej, tym razem to on myślał o ślubie. Sam przyznał, że szuka idealnego pierścionka zaręczynowego. Jednak Sylwia Gliwa

Od momentu, gdy Szymon wprowadził się do Sylwii ponad pół roku temu, wciąż powtarza, że jest ona osobą, z którą chce spędzić resztę życia - można było przeczytać w "Na żywo".

Sylwia Gliwa odwzajemniała gorące uczucia młodego ukochanego, ale nie śpieszyło jej się przed ołtarz. Chciała, by Panecki ukończył najpierw studia. Ich uczucie przetrwało swa lata. Gdy się rozstali, Szymon Panecki miał 21 lat. Chłopak nie krył rozczarowania i gorzko podsumowywał ten związek. W rozmowie z "Takie życie" opowiadał, że był przez aktorkę traktowany jak chłopak na posyłki.

Po rozstaniu Panecki widywany był w towarzystwie Mai Bohosiewicz, ale nie parę łączyły jedynie przyjacielskie relacje. Później całkowicie wycofał się z show-biznesu. Jego niedoszła narzeczona w 2011 roku poślubiła dziennikarza oraz kierowcę wyścigowego, Marcina Biernackiego, a rok później na świat przyszedł ich syn, Aleksander. Małżonkowie rozstali się w 2019 roku. Trzy lata później aktorka potwierdziła związek z Bogumiłem Ziębą, prezesem firmy informatycznej, z którym jednak szybko się rozstała.

