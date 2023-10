i Autor: Akpa Sylwia Gliwa robi sobie nogi

O tym romansie mówili wszyscy

Sylwia Gliwa miała romans z maturzystą. Mężczyzna przyznał, jak traktowała go aktorka. "Chłopiec na posyłki"

Przed laty Sylwia Gliwa związała się z młodszym od siebie o 12 lat mężczyzną, Szymonem Paneckim. Był on wtedy maturzystką i o ich romansie mówiła cała Polska. Mężczyzna po latach odniósł się do tego związku i zdradził, jak traktowała go Sylwia Gliwa. Panecki nie krył swojego żalu.