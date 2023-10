Smutne urodziny Bogumiły Wander. Spędza je w zamkniętym ośrodku

Gwiazda "Na dobre i na złe" poruszająca do łez w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jej hołd dla Sinead O’Connor

Bogumiła Wander urodziła się 7 października 1943 roku w Kaliszu. Przez kilka dekad związana była z Telewizją Polską, z którą jako prezenterka pożegnała się w 2003 roku. Do tego czasu poprowadziła wiele programów i najważniejszych festiwali. W 2005 roku wyszła za mąż po raz drugi. Jej wybrankiem wówczas został znany Żeglarz Krzysztof Baranowski (85 l.). Stanowili bardzo dobraną, kochającą się parę do momentu, kiedy ikona szklanego ekranu PRL-u nie zachorowała na Alzheimera.

Trudna decyzja męża Bogumiły Wander

Mąż nie był w stanie samodzielnie sprawować nad nią opieki. Z bólem serca i bezradnością oddał ją do w domu opieki w Konstancinie-Jeziornie, gdzie lekarze i pielęgniarki dbają o nią w należyty sposób. Sam zaś wyruszył w rejs. Obecnie przebywa zagranicą. Przyjaciele pary mówią, że nie mógł patrzeć na cierpienie ukochanej żony, która przestała rozpoznawać najbliższych, w tym również jego.

Bogumiłą Wander nie poznaje już ludzi

Starał się bywać u pani Bogumiły jak najczęściej, choć te spotkania były dla niego bardzo trudne. - Bywam u niej co tydzień. Ale to są takie jednostronne spotkania, bo ona żyje w innym świecie i nawet nie jestem pewien, czy mnie rozpoznaje. Jest to dla mnie bolesny temat, frustruję się tym, że nic nie mogę zrobić w tej sprawie prócz tego, że ją odwiedzam. Jestem blisko niej i pozostanę blisko - mówił Krzysztof Baranowski w jednym z ostatnich wywiadów. Niestety stan spikerki nie jest najlepszy. Być może sama nie jest świadoma, że dziś jej wielkie święto. Cóż, miejmy nadzieję, że w swoim świecie jest szczęśliwa. Wszystkiego Najlepszego!

