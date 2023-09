Mąż Bogumiły Wander miał zrobić coś potwornego! Porażające szczegóły

Bogumiła Wander miała męża handlowca

Bogumiła Wander od czterech lat choruje na chorobę Alzheimera. Niedawno jej mąż Krzysztof Baranowski zdradził, że legendarna TVP znajduje się w bardzo kiepskim stanie. - Mojej żony już praktycznie nie ma - mówił w rozmowie z Wprost. Bogumiła Wander jakiś czas temu trafiła do domu opieki. - Doszło już do sytuacji, że Bogumiła wymagała dwudziestoczterogodzinnej opieki. Z naszego domu w Konstancinie wyjechała do ośrodka w karetce. Robiłem wszystko, co mogłem. Lekarze potwierdzili tylko, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest ośrodek - zdradził Krzysztof Baranowski, który swoją przyszłą żonę poznał w latach 70. Był wówczas żonaty, a Bogumiła Wender miała męża - handlowca Juliusza. Podobno bardzo naciskał gwiazdę TVP na ślub. Już wówczas był ona po pierwszym rozwodzie. - Bardzo szybko zmusił mnie do ślubu. Ale małżeństwo właściwie nie istniało - wyznała Bogumiła Wander w w książce "Spowiedź kapitana".

Bogumiła Wander i Krzysztof Baranowski. Mąż wiedział o kochanku prezenterki TVP

Najbardziej szokujące jest jednak to, co mówił Krzysztof Baranowski. Juliusz podobno nie chciał dopuścić do rozstania z prezenterka TVP. - Czy to jest miłość, gdy facet, kiedy kobieta chce go opuścić, biegnie po pomoc do gangsterów, którzy grożą, że zmaltretują jej syna, jeśli ze mną nie zerwie? - mówił w rozmowie z Vivą" Baranowski. Sama Bogumiła Wander wspominała, że mąż wiedział o kochanku. Miał nawet wozić ją na... spotkania z nim. Wszystko wiedział. To był jego warunek. Wiedział, że go nie kocham, ale chciał, żebym była z nim. Pozwalał mi na te spotkania, nie miał pretensji - mówiła słynna prezenterka TVP. - Myślał, że to minie, bo wiedział, że Krzyś ma rodzinę. Nie chciał się zgodzić na rozstanie - opowiadała Bogumiła Wander. W końcu jednak do niego doszło, a Krzysztof Baranowski poślubił Bogumiłę Wander w 2005 roku. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się ikona TVP.