Sylwia Gliwa, znana fanom przede wszystkim z serialu "Na Wspólnej", miała dość burzliwe życie miłosne. Po nieudanych związkach, z których jeden został stworzony ze znacznie młodszym partnerem, Gliwa znalazła ukojenie w ramionach prezesa firmy informatycznej. Bogumił Zięba zdawał się dla niej stworzony. Niestety, po niemal roku aktorka postanowiła wyjawić całą prawdę o ukochanym. Okazuje się, że w sierpniu 2022 roku para się rozstała. "Nie była to decyzja łatwa, bo był to dla mnie trudny życiowo czas. Kupowałam mieszkanie, a przez okres remontu mieszkałam u przyjaciółki. Wiedziałam, że z wieloma sprawami muszę poradzić sobie sama, tak też zrobiłam i to dało mi przekonanie o mojej sprawczości. Postawiłam na niezależność i branie odpowiedzialności za każdą decyzję", powiedziała Sylwia Gliwa w rozmowie z magazynem "Twoje Imperium". Co się stało? Dlaczego Sylwia Gliwa i Bogumił Zięba już nie są razem?

Przez prawie rok Sylwia Gliwa milczała, aż w końcu wyznaje całą prawdę o ukochanym. Bolesne rozstanie, smutne wieści

Gwiazda "Na Wspólnej" nie zdradza szczegółów rozstania, a fani są zaskoczeni, bo Sylwia Gliwa i Bogumił Zięba uchodzili za udaną parę. Poznali się przez przypadek, kiedy aktorka szukała w sieci podwózki do Warszawy. "Zgłosiło się kilka osób i on napisał, że może mnie zawieźć z Warszawy do Jeleniej Gór. Napisałam, że bardzo mu dziękuję, ale to w drugą stronę, a on napisał: "tak naprawdę bardzo chciałbym cię poznać, więc w drugą stronę też bardzo chętnie cię zawiozę" - opowiedziała Sylwia Gliwa serwisowi "Jastrząb Post".

Mimo bolesnego rozstania, aktorka wierzy, że jeszcze spotka swój ideał. Jakiego mężczyzny szuka Sylwia Gliwa?

"W mężczyznach doceniam wrażliwość i siłę, gdybym miała napisać receptę na udany i szczęśliwy związek, to składowymi tej mikstury na pewno byłyby spokój, szacunek, przyjemność z patrzenia na siebie. Ale też wsłuchiwanie się w swoje wzajemne potrzeby, satysfakcjonująca sfera intymna, myślenie o sobie nawzajem z poziomu serca - wyznała w rozmowie z "Twoje Imperium".

Trzymamy kciuki.

