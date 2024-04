Michał Szpak narobił obciachu za granicą! Grube przegięcie. Ludzie oburzeni!

To już pewne! Dagmara Kaźmierska nie wystąpi w finale "Tańca z gwiazdami". Co z Hakielem?

Michał Szpak lubi wzbudzać zainteresowanie. I to na różnych płaszczyznach. - Może się okaże, że pojadę do Tajlandii, zrobię sobie cycki i będę Michaliną? Mam totalną potrzebę eksploracji - wypalił jakiś czas temu piosenkarz w rozmowie z Żurnalistą. Potem w programie u Kuby Wojewódzkiego temat powrócił. - Tak, tak, ja serio miałem taką wizję, że skoro dochodzi teraz mój wiek do 40-tki, żeby spróbować, jak to jest w tej drugiej roli - zwierzał się Michał Szpak, dodając jednak, że... nie mówił serio. Innym razem piosenkarz wyznał, że nie identyfikuje się z żadną płcią. - Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tak naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą - mówił Michał Szpak w rozmowie z "Twoim Stylem". Tego typu informacje raczej nie powinny nikogo szokować. W przeciwieństwie do ostatniego wybryku artysty. Do zdarzenia doszło poza granicami Polski.

Michał Szpak w samych majtkach na ulicy

Piosenkarz pokazał zdjęcia z Kalifornii. Na uwagę zwracają dwie fotki. Widać na nich, jak Michał Szpak paraduje po ulicy w samych majtkach! Na dodatek, na jednym ze wspomnianych zdjęć można zauważyć, jak mężczyzna zsuwa swoje gacie! Co za obciach! I to za granicą! Wielu ludzi jest oburzonych zachowaniem piosenkarza. Naszą uwagę zwrócił szczególnie jeden komentarz. - Jak się nie ma nic do zaproponowania poza coverami to trzeba d**ą świecić. Jakoś Sanah, Krzysiek Zalewski, Podsiadło, Wito, Kwiat Jabłoni nie świecą d***mi, tylko robią muzykę. A Pan Szpak gdzieś się po drodze minął z muzyką i mówi się o nim jako o dziwaku niby walczącym o równość - dosadnie ocenił jeden z użytkowników Instagrama.

