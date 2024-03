Michał Szpak o "zostaniu Michaliną". Te słowa wgniotły nas w fotel! "Może byłabym piękną kobietą"

ogg 15:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Michał Szpak był niedawno gościem na kanapach u Kuby Wojewódzkiego. Samozwańczy król stacji TVN wrócił pamięcią do słynnego wywiadu piosenkarza u "Żurnalisty". Szpak dywagował wówczas o tym, jakby to było, gdyby został kobietą. To wyznanie zszokowało opinię publiczną! Teraz piosenkarz tłumaczy się z tych słów!