Michał Szpak swoją wielką przygodę z muzyką zaczął dzięki programowi "X factor". Od tamtej pory to bez wątpienia jeden z najbarwniejszych i najpopularniejszych artystów polskiej sceny muzycznej. W czerwcu 2022 roku wokalista wyznał, że jest członkiem społeczności LGBT+ i określił się osobą queer. Dodatkowo wyznał, że nie identyfikuje się z żadną płcią! Niedawno był gościem "Żurnalisty" w rozmowie z nim opowiedział o zmianie o tym, czy planuje zmienić płeć! Odpowiedź szokuje!

Michał Szpak chce zmienić płeć? "Jedna część mnie bardzo się do tego wyrywa"

Życie prywatne Michała Szpaka od lat owiane jest tajemnicą. Artysta rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. U "Żurnalisty" zrobił jednak wyjątek. Podczas rozmowy opowiedział m.in o zmianie płci. Jednak póki co nie jest tego w zupełności pewien.

- Może się okaże, że pojadę do Tajlandii, zrobię sobie cycki i będę Michaliną? - stwierdził. Mam totalną potrzebę eksploracji. Porównam to niefortunnie do Michaela Jacksona. Zmienił siebie, stał się innym człowiekiem. Jedna część mnie bardzo się do tego wyrywa. Połowa. Druga połowa mówi mi: "Spokojnie. Przemyśl to. Na pewno tego chcesz? Bo to proces nieodwracalny - powiedział w podcaście.

