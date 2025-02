Autor:

Marek Kondrat i Antonina Turnau to jedna z najbardziej tajemniczych par show-biznesu. Małżonkowie niemal wcale nie pokazują się razem na salonach, a czerwonego dywanu unikają jak ognia. Skupiają się na wspólnym wychowywaniu córki i rozwijaniu swoich zawodowych pasji.

Aktor, choć już nie gra, wciąż pracuje (w przemyśle winiarskim), zgarniając przy tym całkiem sporo pieniędzy, a jego ukochana zajmuje się tworzeniem wyjątkowych kimon.

Okazuje się, że pani Kondrat ma i inną, sportową pasję. Ostatnio pokazała, jak się rusza na korcie tenisowym!

Antonina Turnau od lat jest żoną Marka Kondrata. Ale i tak ich związek budzi kontrowersje

Gdy okazało się, że Marek Kondrat i córka Grzegorza Turnaua są w sobie po uszy zakochani, fani aktora byli w szoku. Niewielu sądziło, że ten związek przetrwa - różnica wieku to przecież aż 38 lat. A jednak! Obecnie 74-letni Kondrat i jego ukochana 36-letnia Antonina są rodzicami 6-letniej Heleny, a we wrześniu będą świętowali 10. rocznicę ślubu! Kiedy to zleciało?

Małżonkowie ze względu na ukochaną córkę niedawno przenieśli się z Hiszpanii do Polski.

Dziecko, które dziś rozdaje karty, trzyma nas w Polsce. Helenka ma swoje zajęcia, które coraz bardziej się rozrastają. Bywamy więc w naszym domu dwa razy w roku, na tyle rzadko, że chyba trzeba będzie go sprzedać. Ale ja do murów się nie przywiązuję. W Hiszpanii mieszkamy w fantastycznym, pięknym miejscu pod górami, ale na kompletnym zad...piu. Żeby Helenę wozić do przedszkola, potrzebowałem godziny w jedną stronę. A nie planowałem spędzić życia w samochodzie. Ale to wszystko nie wiąże się z dalszą przyszłością Helenki. Będziemy tam, gdzie będzie warto mieszkać - opowiadał Kondrat w rozmowie z "Polityką".

Antonina Turnau w doskonałej formie. Śmiga po korcie jak Iga!

Marek Kondrat i Antonina Turnau żyją z dala od świateł fleszy, a każde ich pojawienie się czy to na wydarzeniu artystycznym, czy w wirtualnym świecie, musi zostać odnotowane. Aktor pod koniec zeszłego roku pokazał się na specjalnym pokazie filmu "Dzień świra", na który przybył też Marek Koterski. Niestety w sieci gwiazdor milczy.

Z kolei jego małżonka ostatnio zaprezentowała świetną formę. Na jej instagramowym profilu pojawiło się nagranie z treningu tenisa (zdjęcia znajdziecie niżej). Antonina machała rakietą i odbijała piłeczki niemal jak profesjonalistka. Żona Kondrata trenuje nie od dziś i to widać!

