To was zaskoczy

Turnau po jego śmierci zapłakał

Grzegorz Turnau pogrążył się w głębokiej żałobie po śmierci bliskiego członka rodziny i przyjaciela. O odejściu wielkiego, znanego artysty muzyk poinformował za pośrednictwem swojego profilu na Facebook-u. Tam też Turnau podał informacje na temat szczegółów pogrzebu.

Kogo opłakuje Turnau?

- Umarł Karol White, mój bliski kuzyn, towarzysz zabaw dzieciństwa i przygód młodości. Urodzony w Stanach z polsko-amerykańskiego małżeństwa (moich Wujostwa) wybrał Kraków jako swoje miejsce na Ziemi. Był znakomitym gitarzystą i jazzmanem, przyjacielem Janusza Muniaka i jednym z filarów jego Piwnicy przy Floriańskiej. Był również tłumaczem. Władał piękną polszczyzną swoich przodków, a cień amerykańskiej intonacji nadawał rozmowom z nim specjalnego uroku - napisał Turnau na swoim profilu na Facebook-u. - Jeżeli czasem usłyszycie piosenkę o deszczu na Brackiej, pomyślcie o Karolu, bo tam też jest On — i jego gitara. I tak już zostanie. Pożegnamy go jutro o 13:20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. R.I.P. 🎸🖤

Tragiczne wieści o śmierci młodego jeszcze muzyka przeżywa cała śmietanka artystyczna Krakowa. Karol White nie tylko był uznanym jazzmanem, ale i znakomicie grał na gitarze i pisał świetne teksty do piosenek przyjaciół. Przyjaciel i kuzyn Turnaua zarabiał na życie jako tłumacz. White miał polsko-amerykańskie korzenie - urodził się w USA, jednak już jako nastolatek "zakochał się" w Krakowie i tu ułożył swoje życie. Jednak łatwo nie było - w stanie wojennym muzyk musiał uciekać do Berlina Zachodniego. Dzięki Turnau i White muzycy zżyli się już w dzieciństwie, dlatego we wzruszającym wpisie Turnaua nie zabrakło nawiązań do tych czasów.

Kiedy pogrzeb artysty

Twórczość White'a nagradzano w prestiżowych rankingach tworzonych przez "Jazz Forum". Prawdopodobną przyczyną zgonu przyjaciela Turnaua była choroba nowotworowa. Uroczystości pogrzebowe 61-letniego Karola White'a odbędą się dzisiaj, w środę, 24 lipca. Pogrzeb zaplanowano na godzinę 13:20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

