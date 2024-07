Kolejny cios w serca Polaków! Znany śpiewak operowy nie żyje!

Świat muzyki w żałobie. Zmarł wielki śpiewak

Zmarł prof. Jerzy Artysz, ale wielu fanów muzyki poważnej niezapomniany autorytet i artyst. Informację o śmierci wielkiego polskiego barytonu podał portal X za "Polskim radiem.pl".

Kim był zmarły śpiewak operowy?

Artysta był wieloletnim solistą barytonem Teatru Wielkiego w Warszawie oraz Warszawskiej Opery Kameralnej. Młodsi adpeci sztuki poznali go doskonale jako wspaniałego pedagoga warszawskiej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.

Rozgłos i uznanie Jerzy Artysz zdobył głównie dzięki kreacjom operowym. W środowisku melomanów dał się poznać w niezwykłych wykonaniach repertuaru oratoryjnego i pieśniowego, w szczególności z interpretacji polskiej muzyki współczesnej.

Profesor Jerzy Artysz został uhonorowany wieloma nagrodami w kraju i na świecie. Artysta dożył 93 lat.

Jerzy Artysz był człowiekiem niezwykłym

- Śpiew był dla niego rodzajem posłannictwa. Widział siebie jako swojego rodzaju emisariusza piękna i harmonii, bo to były pojęcia szalenie mu bliskie. Chętnie zresztą odwoływał się do ideałów starożytnej Grecji, do greckiej filozofii - wspominał profesora w radiowej Dwójce Aleksander Laskowski, dziennikarz muzyczny. - Był człowiekiem naprawdę niezwykłym. Dyskretnie dowcipnym, bardzo ciepłym, wręcz serdecznym dla tych, których lubił i dopuszczał do swojej bliskości. Bardzo życzliwym ludziom i, co chyba najistotniejsze, z głębi duszy oddanym muzyce. Najpierw skrzypcom, które były jego pierwszym instrumentem, a potem śpiewowi, który stał się sensem jego egzystencji - podkreślał Aleksander Laskowski.

Gdzie był znany na świecie?

Jak podaje "Polskie radio.pl", Jerzy Artysz współpracował ze znanymi na całym świecie, wybitnymi dyrygentami, a także występował z najlepszymi śpiewakami. - Działalność estradową łączył od wielu lat z pedagogika, ucząc w Warszawskiej Akademii Muzycznej, także prowadząc w wielu krajach mistrzowskie kursy; był też dyrektorem artystycznym szkoły operowej w Barcelonie. Zapraszany był do jury międzynarodowych konkursów wokalnych w Warszawie, Barcelonie, Bussetto, Genewie i Tuluzie - czytamy na portalu Polskiego Radia.

O życiu i karierze Jerzy Artysz opowiadał na antenie radiowej Dwójki, między innymi w audycjach "Zapiski ze współczesności" i Cafe "Muza".

