i Autor: Policja zdjęcie ilustracyjne

Spore opóźnienia!

Tragiczne potrącenie na torach Czempiniu! Nie żyje mężczyzna

Wstrząsające wieści z Czempinia! W poniedziałek rano (7 kwietnia), w pobliżu dworca kolejowego, doszło do tragicznego wypadku. Pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu kolejowym i drogowym. Co dokładnie się stało i jak wygląda sytuacja na miejscu?