Niebywałe, jak Marek Kondrat zmienił się od czasów filmu "Dzień świra". Kompletnie inny mężczyzna!

Marek Kondrat - żony, dzieci. Aktor ma teścia młodszego o 17 lat

Marek Kondrat to jeden z najlepszych polskich aktorów ostatnich dziesięcioleci. Do historii przeszły jego role w filmach: "Dzień świra", "Pieniądze to nie wszystko", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami", "CK Dezerterzy", "Psy" czy "Pułkownik Kwiatkowski". Miłośnicy seriali z kolei świetnie pamiętają Marka Kondrata z "W labiryncie", gdzie zagrał Adama Racewicza. Gdy aktor o takim dorobku nagle ogłosił, że kończy ze swoim fachem, wszyscy byli w szoku. Marek Kondrat jednak nie narzekał - realizował się w biznesie, a także w życiu rodzinnym. Wielkie poruszenie wywołał jego ślub z Antoniną Turnau, córką Grzegorza Turnaua. Co ciekawe, ten ostatni, czyli teść Marka Kondrata jest... młodszy od zięcia o 17 lat. W 2018 roku gwiazdor znany m.in. z filmu "Dzień świra" po raz trzeci został ojcem. Na świat wówczas przyszła pierwsza jego córka - Helena. Z poprzednią żoną Ludgarda Gagajek Marek Kondrat ma dwóch synów: Mikołaja (51 l.) i Wojciecha (45 l.).

Teraz Marek Kondrat postanowił znów zmierzyć się z wielką rolą. W środę, 18 czerwca, wyszło na jaw, że aktor zagra Ignacego Rzeckiego w nowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Podkreślił, że to jego ulubiona powieść.

Nigdy w moim życiu aktorskim nie zdarzyło mi się znaleźć wśród jej bohaterów. Udało się to mojemu ojcu w filmie Wojciecha Hasa. Teraz tę szansę dostaję od losu ja i chcę z niej skorzystać. Rzecki jest postacią z "dwóch światów" - mijającego i obecnego. To bliska mi perspektywa, która daje mi poczucie dotkliwej aktualności tej powieści. Wymarzona ekipa twórców dodaje mi odwagi

- tak Marek Kondrat tłumaczył decyzję o powrocie do aktorstwa (cytat za Onet Film). Mimo wszystko to wielkie zaskoczenie, bo jeszcze niedawno artysta zupełnie się nie palił do powrotu na plan.

Straciłem emocje do tego zawodu i rozpocząłem zupełnie inną przygodę w swoim życiu, nauczywszy się, że właściwie nie ma takich przedziałów wiekowych, które by nie pozwalały człowiekowi coś zaczynać

- mówił w rozmowie z TVP.

Chyba najbardziej znaną rolą Marka Kondrata jest ta z kultowego "Dnia świra". Przypomnijmy, że aktor zagrał tam Adasia Miauczyńskiego borykającego się z zaburzenia, obsesyjno-kompulsyjnymi. Komediodramat, którego reżyserem jest Marek Koterski, do dziś cieszy się ogromną popularnością. Poza Kondratem zagrali w nim m.in. Michał Koterski, Andrzej Grabowski, Janina Traczykówna, Bożena Dykiel, Zbigniew Buczkowski czy Dorota Chotecka. Od premiery filmu "Dzień świra" minęły już 23 lata. Niebywałe, jak przez ten czas zmienił się Marek Kondrat. To zupełnie inny mężczyzna! W naszej galerii prezentujemy metamorfozy aktora na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Marek Kondrat miał 65 lat, gdy ożenił się z 27-latką! Teraz mają małe dziecko