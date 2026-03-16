Polacy wysadzili bankomat na Słowacji. Szokujący pościg z ziemi i powietrza. Padły strzały!

Na Słowacji doszło do spektakularnego pościgu za Polakami, którzy wysadzili bankomat.

Sprawcy uciekali samochodem, rzucając kolczatki i zostali zatrzymani po strzałach ostrzegawczych.

Trzej Polacy w wieku 46, 48 i 53 lat usłyszeli zarzuty kradzieży i napaści.

Polacy wysadzili bankomat, potem uciekali przed policją!

Do zdarzeń żywcem wyciągniętych z filmu sensacyjnego, doszło w czwartek, 12 marca w okolicy Liptowskiego Mikulasza na Słowacji. "Wczesnym rankiem policja otrzymała powiadomienie na linii alarmowej o wybuchu bankomatu we wsi Demianowska Dolina. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policyjne" - podawały lokalne służby. Media przekazały jeszcze więcej. Zgodnie z tym, co podał serwis "Plus Jeden Den", trzech sprawców uciekło z miejsca zdarzenia osobowym audi. Wówczas zaczął się szeroko zakrojony pościg za przestępcami, w który zaangażowane były między innymi drony i śmigłowiec. Sprawcy natomiast rzucali na drogę za sobą metalowe kolczatki, by powstrzymać pędzące za nimi patrole.

Słowacja: Polacy wysadzili bankomat. Padły strzały

Policja ścigała podejrzanych przez cały dzień. Ostatecznie zostali zatrzymani we wsi Sedliacka Dubová po tym, jak policjanci oddali w ich kierunku kilka strzałów ostrzegawczych. Jedna z kul trafiła w oponę ich auta, co spowodowało, że kierowca audi stracił panowanie nad samochodem i wylądował na ogrodzeniu jednego z domów. "Dzięki doskonałej koordynacji centrum operacyjnego Regionalnej Dyrekcji Policji w Żylinie oraz współpracy patroli policji z Liptowskiego Mikulasza, Rużomberku i Dolnego Kubina, udało nam się zatrzymać trzech podejrzanych" – powiedziała rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Policji w Żylinie.

Są nimi trzej Polacy w wieku 46, 48 i 53 lat. Usłyszeli zarzuty kradzieży, uszkodzenia mienia i napaści na funkcjonariuszy publicznych, a także powodowania zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

