Meghan Markle przeżywa załamanie? "Żadne z nich nie jest szczęśliwe"

Meghan Markle i książę Harry załamani niepowodzeniami w USA? „Oboje nie są szczęśliwi”

Meghan Markle i książę Harry od kilku lat próbują budować nowe życie poza brytyjską rodziną królewską. Po odejściu z monarchii w 2020 roku przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych i zaczęli rozwijać własne biznesy. Jednak za każdym razem coś szło nie tak. Nie zrobił furory podcast na Spotify, podobnie współprace z Netflixem, a sklep As Ever, w którym Meghan sprzedaje drogie dżemy czy świeczki, ponoć nie przynosi oczekiwanych zysków. Według informacji cytowanych przez „Daily Mail” Meghan ma być coraz bardziej sfrustrowana tym, jak radzą sobie, czy raczej jak sobie nie radzą jej biznesy. Jedno ze źródeł twierdzi, że Meghan „bardzo źle to znosi” i jest coraz bardziej załamana, bo ma poczucie, że „nic nie działa tak, jak powinno”. Chodzi między innymi o markę As Ever, która według mediów nie wzbudza już tak dużego zainteresowania jak wcześniej.

Media zwracają też uwagę na ostatnią nieobecność Meghan podczas gali MET Gala 2026 w Nowym Jorku

Osoba cytowana przez gazetę stwierdziła też, że informacje o błyskawicznie wyprzedających się produktach Meghan nie są już prawdziwe. Według tego źródła zarówno Meghan, jak i Harry „nie są szczęśliwi”. Media zwracają też uwagę na ostatnią nieobecność Meghan podczas gali MET Gala 2026 w Nowym Jorku. W poprzednich latach często pojawiały się spekulacje, że księżna będzie chciała mocniej wejść do świata amerykańskich celebrytów i showbiznesu. Tym razem zabrakło jej jednak na jednej z najważniejszych imprez branży rozrywkowej. Do sprawy odniósł się także komentator rodziny królewskiej Richard Fitzwilliams. Jego zdaniem Meghan ma problem z tym, że „bardzo poważnie traktuje samą siebie”. Harry i Meghan mieszkają teraz w Kalifornii razem z dwójką dzieci. Od czasu wyprowadzki z Wielkiej Brytanii regularnie pojawiają się informacje o kryzysach, konfliktach rodzinnych i problemach zawodowych pary. Sami zainteresowani rzadko odnoszą się jednak publicznie do takich doniesień.

Sonda Kupisz jakiś produkt od Meghan Markle? Tak, mam taki zamiar Phi! Nie ma mowy! Już coś kupiłem/am

Polskie seriale i programy, które wychowały pokolenie. Ile z nich pamiętasz? Pytanie 1 z 12 Kto wygrał pierwszą polską edycję "Big Brothera"? Janusz Dzięcioł Jolanta Rutowicz Piotr Gulczyński Następne pytanie