Nowy ajatollah w tajemnicy trafił do Rosji? Ujawniono powód

Modżtaba Chamenei wyleciał do Rosji na zaproszenie Putina? Ma przejść operację

Kuwejcka gazeta „Al-Jarida”, powołując się na nieoficjalne źródła, poinformowała, że nowy najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, został w sekrecie przewieziony do Moskwy, by przejść tam operację po urazach doznanych w czasie nalotów. Ani Teheran, ani Moskwa nie potwierdziły jeszcze tych informacji. Zgodnie z tymi sensacyjnymi doniesieniami z Kuwejtu Chamenei został potajemnie ewakuowany z ojczyzny na pokładzie rosyjskiej maszyny wojskowej. Zabieg miał zostać przeprowadzony w jednym z obiektów należących do Władimira Putina. Informator dziennika twierdzi, że to sam prezydent Rosji zaoferował wsparcie. Chamenei miał zostać ranny w jednym z pierwszych uderzeń w ramach operacji „Epic Fury”. Obrażenia według tej wersji wydarzeń był na tyle rozległe, że niezbędna okazała się skomplikowana operacja. W mediach pojawiają się plotki o możliwej amputacji nogi i poważnych urazach narządów wewnętrznych, ale doniesienia te nie doczekały się oficjalnego potwierdzenia irańskich władz.

Mojtaba Jamenei ha sido trasladado en secreto a Moscú para ser operado, según un periódico kuwaití https://t.co/6TzeFfH95J— 20minutos.es (@20m) March 16, 2026

Nowy przywódca Iranu miał wcześniej trafić na OIOM w Teheranie

Od momentu swojej nominacji nowy przywódca Iranu nie pokazał się publicznie, co napędza falę spekulacji na temat jego stanu zdrowia. W mediach pojawiają się nawet głosy, że może on leżeć w śpiączce, a nawet nie żyć. Państwowa telewizja irańska starała się zdementować te pogłoski. Co więcej, anonimowe źródła przytaczane przez zagraniczną prasę donoszą, że Chamenei wcześniej miał przebywać na oddziale intensywnej terapii w szpitalu uniwersyteckim Sina w Teheranie. Niemal całkowita blokada internetu w Iranie sprawia jednak, że weryfikacja tych informacji jest niezwykle trudna. Oliwy do ognia dolewają także wypowiedzi zagranicznych polityków. Prezydent USA Donald Trump przyznał niedawno, że nie ma pewności co do tego, czy Chamenei w ogóle żyje, zaznaczając, że od dawna nie pokazał się publicznie. Irańskie władze stanowczo odpierają te zarzuty. Minister spraw zagranicznych tego kraju zapewnił, że nowy przywódca cieszy się dobrym zdrowiem i w pełni panuje nad sytuacją w Iranie.