QUIZ: Polskie seriale i programy, które wychowały pokolenie. Ile z nich pamiętasz? 10 punktów zdobędą nieliczni

Był taki czas, kiedy całe rodziny siadały razem przed telewizorem. Nie było wyboru, nie było przewijania, nie było "obejrzę jutro". Był konkretny program, konkretna godzina i rytuał.

Jedni codziennie oglądali "Klan", drudzy ekscytowali się uczestnikami "Big Brothera". Wszyscy znali na pamięć czołówki, twarze prowadzących, a niektóre kwestie serialowych bohaterów weszły do języka codziennego na stałe. Choć minęły już lata, a streamingowe platformy zabrały nas w inne światy, sprawdź, ile pamiętasz z telewizji sprzed lat.

Seriale, które trwają do dziś

"Klan" wystartował 22 września 1997 roku i stał się najdłużej emitowanym serialem w historii polskiej telewizji. Rodzina Lubiczów towarzyszyła nam przez dzieciństwo, dorastanie i dorosłość. Równolegle oglądać można było "Na dobre i na złe" - szpitalny serial TVP, który przez lata przyciągał przed ekrany miliony widzów i odkrył kilka aktorskich talentów. "Pierwsza Miłość" w telewizji Polsat, "M jak Miłość" w TVP2 - te produkcje zamieniły popołudnia i wieczory w narodowe rytuały.

"Big Brother" zmienił wszystko

4 marca 2001 roku Polska weszła w nową erę telewizji. Dom Wielkiego Brata otworzył drzwi i wpuścił do środka grupę zwykłych ludzi - oraz miliony widzów, którzy nie mogli oderwać oczu od ekranu. Finał pierwszej edycji obejrzało blisko 10 milionów Polaków. Zwycięzca, Janusz Dzięcioł, został niemal bohaterem narodowym.

Kilka miesięcy później wystartował "Bar" - kolejne reality show. Potem przyszedł "Idol" - pierwszy prawdziwy talent show w polskiej telewizji. W premierowej edycji w jury zasiadł m.in. Kuba Wojewódzki, a prowadzącymi zostali Maciej Rock i Paulina Jaskólska. Pierwszą edycję wygrała Alicja Janosz, ale to Monika Brodka - zwyciężczyni trzeciej edycji - zrobiła największą karierę.

Talent show, gotowanie i poszukiwanie miłości

W 2005 roku TVN uruchomił "Taniec z Gwiazdami". Olivier Janiak i Kamila Kajak wygrali pierwszą edycję, a Polska zakochała się w parkiecie na dobre. Dwa lata później, w 2007 roku, zadebiutował "You Can Dance" - show, które odkryło Macieja "Glebę" Florka i dziesiątki innych talentów.

W 2008 roku przyszedł czas na "Mam talent!" - Marcin Prokop i Szymon Hołownia weszli na scenę jako prowadzący, a Kuba Wojewódzki, Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak zajęli fotele jurorów. Program zmienił definicję tego, co znaczy mieć talent w polskiej telewizji. W 2010 roku w TVN zadebiutowały "Kuchenne rewolucje" z Magdą Gessler w roli prowadzącej.

Kilka lat później, w 2014 roku, TVP zaskoczyło widzów czymś zupełnie innym - "Rolnik szuka żony". Marta Manowska została gospodynią formatu w którym pięciu rolników szuka miłości na oczach całej Polski.

A teraz - sprawdź, ile z tego pamiętasz.

Przygotowaliśmy quiz, który przetestuje Twoją wiedzę o polskiej telewizji. Żadnych podpowiedzi, żadnego Google'a. Tylko Ty, pilot i to, co zostało w głowie po latach wspólnych wieczorów przed telewizorem.

Łatwo powiedzieć, że się pamięta. Trudniej udowodnić. Powodzenia!