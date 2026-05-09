Znamy zwycięzcę "The Voice Kids". To on będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior 2026

Finał "The Voice Kids" jako preselekcje do Eurowizji Junior

Dziewiąta odsłona popularnego formatu "The Voice Kids" zyskała wyjątkową rangę dzięki decyzji Telewizji Polskiej. Muzyczne zmagania posłużyły jednocześnie jako narodowe eliminacje do konkursu Eurowizji Junior. Podczas finału, który odbył się 9 maja, publiczność przed telewizorami miała decydujący głos w wyborze zdobywcy prestiżowej statuetki, co automatycznie gwarantowało bilet na międzynarodową scenę.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Ostatnia edycja przyniosła rewolucję w składzie jurorskim. Na fotelach trenerskich zasiedli debiutujący w tej roli Blanka i Tribbs, którzy zastąpili duet Tomsona i Barona oraz Nataszę Urbańską. Z dotychczasowej ekipy pozostała jedynie Cleo. W trakcie pełnych wzruszeń, łez i trudnych wyborów odcinków, wyłoniono ostatecznie ścisłą czołówkę z każdej drużyny.

Ekipa Cleo: Ola Piłat, Leon Skorupski oraz Oliwia Johnson.

Ekipa Blanki: Ania Jankowska, Alan Lubiński i Antosia Grobelna.

Ekipa Tribbsa: Wiktor Sas, Amelka Łęczycka oraz Leon Pawlikowski.

Spośród tej dziewiątki trenerzy wytypowali po jednym głównym finaliście ze swoich zespołów. Ostateczny werdykt należał jednak do widzów, którzy 9 maja oddawali głosy za pomocą SMS-ów. Zdecydowanym faworytem publiczności okazał się Wiktor Sas.

Kim jest Wiktor Sas? Poznaj reprezentanta Polski na Eurowizję Junior 2026

Zwycięzca ma zaledwie 13 lat i wyróżnia się niezwykłą energią, odwagą, a zarazem ogromną empatią. Jego muzyczna przygoda rozpoczęła się bardzo wcześnie – pierwsze występy wokalne zaliczył już jako półtoraroczne dziecko w żłobku. Wiktor to prawdziwy wulkan energii, który nie tylko szlifuje wokal od sześciu lat, ale też z pasją tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną i wędkuje. W wolnych chwilach doskonale odnajduje się w kuchni, a jego popisowym daniem jest spaghetti carbonara. Oprócz sukcesów artystycznych i sportowych, trzynastolatek to wzorowy uczeń, który chętnie bierze udział w szkolnych inicjatywach i udziela się jako wolontariusz w swojej społeczności.

Sukcesy polskich uczestników "The Voice Kids" na Eurowizji Junior

Historia pokazuje, że udział w muzycznym formacie to doskonała przepustka na międzynarodowe areny. Najlepszym przykładem jest Roksana Węgiel, która po triumfie w pierwszej edycji programu wygrała Eurowizję Junior 2018 z ogromnym przebojem "Anyone I want to be". Zaledwie rok później ten niebywały sukces powtórzyła Viki Gabor – finalistka drugiego sezonu zachwyciła publiczność w Gliwicach swoim utworem "Superhero". To jednak wcale nie zamyka długiej listy osiągnięć naszych młodych wokalistów.