Znamy zwycięzców 17. edycji "Mam Talent!". Kto wygrał show TVN?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-09 22:24

Siedemnasta odsłona polskiego hitu "Mam Talent!" przeszła do historii. Fani popularnego show stacji TVN po raz kolejny zadecydowali, komu przypadnie w udziale czek na 300 tysięcy złotych. Spośród dziesięciorga finalistów triumfator mógł być tylko jeden. Wiemy już, kto sięgnął po to prestiżowe zwycięstwo!

Mam talent!

i

Autor: Paulina Krupińska-karpiel, Jan Pirowski/ AKPA

Popularność programu nie słabnie

Hitowy program "Mam Talent!" od lat stanowi magnes zarówno dla początkujących artystów marzących o sławie, jak i dla milionów Polaków śledzących ich zmagania na ekranach. Format gości na polskiej antenie od jesieni 2008 roku i doczekał się właśnie zakończenia siedemnastej odsłony. W wielkim finale publiczność po raz kolejny nagrodziła swojego faworyta, wybierając nowego laureata konkursu.

ZOBACZ TAKŻE: Drewniana willa i widok wart miliony! Paulina Krupińska długo na to czekała. Mówi o ciągłym odkładaniu

Polecany artykuł:

Wyszkoni w siateczkowej sukience zadaje szyku na pokazie mody. Rockowy pazur z …

Dziesięcioro finalistów 17. edycji "Mam Talent!"

Tegoroczna rywalizacja w "Mam Talent!" obfitowała w wiele charyzmatycznych postaci walczących o uznanie. Uczestników oceniało jury w składzie: niekwestionowana weteranka formatu Agnieszka Chylińska, debiutująca w tej roli Julia Wieniawa, znany z poprzednich edycji Marcin Prokop, a także powracający do sędziowskiego stołu Agustin Egurrola. Rola prowadzących przypadła prezenterowi Radia ESKA Janowi Pirowskiemu oraz Paulinie Krupińskiej-Karpiel.

Stawkę finalistów 17. odsłony "Mam Talent!" utworzyło dziesięcioro niezwykłych uczestników. Wśród nich znaleźli się:

  • Chór Luna Plena (awansujący dzięki Dzikiej Karcie)
  • Kaczorex (nagrodzony Platynowym Przyciskiem)
  • KX
  • Liza i Dina
  • Marcelina Runewicz
  • Margaryta Reznik
  • Milena Tesarska
  • Nina Żubrowska Mestre
  • Piotr Iwanicki i Pati Alen
  • Young Generation
Sonda
Oglądasz "Mam Talent"?

Kto wygrał 17. edycję? Wyniki głosowania widzów

O ostatecznym triumfie w programie zadecydowali fani, którzy podczas relacji na żywo oddawali głosy za pomocą SMS-ów. Zwycięzcami okazali się Liza i jej pies Dina. To właśnie do tego wyjątkowego duetu trafiła nagroda w wysokości 300 tysięcy złotych, otwierając przed nimi drzwi do prawdziwej kariery w polskim show-biznesie.

Agustin Egurrola o powrocie do "Mam Talent" i szansach Polski na Eurowizji 2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TVN
MAM TALENT