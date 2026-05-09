Znamy zwycięzców 17. edycji "Mam Talent!". Kto wygrał show TVN?

Popularność programu nie słabnie

Hitowy program "Mam Talent!" od lat stanowi magnes zarówno dla początkujących artystów marzących o sławie, jak i dla milionów Polaków śledzących ich zmagania na ekranach. Format gości na polskiej antenie od jesieni 2008 roku i doczekał się właśnie zakończenia siedemnastej odsłony. W wielkim finale publiczność po raz kolejny nagrodziła swojego faworyta, wybierając nowego laureata konkursu.

Dziesięcioro finalistów 17. edycji "Mam Talent!"

Tegoroczna rywalizacja w "Mam Talent!" obfitowała w wiele charyzmatycznych postaci walczących o uznanie. Uczestników oceniało jury w składzie: niekwestionowana weteranka formatu Agnieszka Chylińska, debiutująca w tej roli Julia Wieniawa, znany z poprzednich edycji Marcin Prokop, a także powracający do sędziowskiego stołu Agustin Egurrola. Rola prowadzących przypadła prezenterowi Radia ESKA Janowi Pirowskiemu oraz Paulinie Krupińskiej-Karpiel.

Stawkę finalistów 17. odsłony "Mam Talent!" utworzyło dziesięcioro niezwykłych uczestników. Wśród nich znaleźli się:

Chór Luna Plena (awansujący dzięki Dzikiej Karcie)

Kaczorex (nagrodzony Platynowym Przyciskiem)

KX

Liza i Dina

Marcelina Runewicz

Margaryta Reznik

Milena Tesarska

Nina Żubrowska Mestre

Piotr Iwanicki i Pati Alen

Young Generation

Kto wygrał 17. edycję? Wyniki głosowania widzów

O ostatecznym triumfie w programie zadecydowali fani, którzy podczas relacji na żywo oddawali głosy za pomocą SMS-ów. Zwycięzcami okazali się Liza i jej pies Dina. To właśnie do tego wyjątkowego duetu trafiła nagroda w wysokości 300 tysięcy złotych, otwierając przed nimi drzwi do prawdziwej kariery w polskim show-biznesie.