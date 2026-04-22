Drewniana willa i widok wart miliony! Paulina Krupińska długo na to czekała. Mówi o ciągłym odkładaniu

Wybudowali dom marzeń

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka pochwalili się na Instagramie zdjęciami z wnętrza nowo wybudowanego domu. Jest on w typowo góralskim stylu. Wykonany został z grubych bali, w których zrobiono charakterystyczne żłobienia. W projekcie postawiono na ogromne, przeszklone okna, z których widać zapierającą dech w piersiach panoramę Tatr. Dom, choć góralski, ma w sobie nutkę nowoczesności. W salonie widać ogromną antresolę, która tylko powiększa przestrzeń całej inwestycji.

Musiała długo czekać na góralską rezydencję

Paulina długo czekała na swój wymarzony dom. Gwiazda "Dzień dobry TVN" i "Mam Telent!" wyznała dziennikarzowi ESKI, że projekt domu robił Sebastian Karpiel-Bułecka, który jest projektantem. Jak się okazuje, gwiazdor ociągał się z dokumentacją architektoniczną. Co więcej, wcześniej zadbał o domy swoich przyjaciół.

To jest wielka ekscytacja, ale my tak naprawdę czekaliśmy na budowę tego domu ponad 11 lat. Jestem z moim mężem 12 lat i od 11 lat rysował projekt. Wreszcie to się ziściło, bo, jak to mówią, „szewc bez butów chodzi”. Mój mąż jest architektem z wykształcenia. W międzyczasie zdążyli się pobudować nasi sąsiedzi, którzy mieli jego projekt, jeden kolega z zespołu, drugi kolega z zespołu, naprawdę wiele osób, a my na końcu. I powiem ci, że to jest dosyć zabawne, ale teraz już został chyba najfajniejszy moment. Powoli wchodzimy w etap wykończenia. No i mam nadzieję, że ten remont nas nie pokona

– powiedziała Paulina Krupińska.

Na szczęście już niebawem gwiazda TVN będzie mogła z całą rodziną zamieszkać w swoim długo wyczekiwanym domu.

