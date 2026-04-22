Beata Kozidrak na "babskich" zakupach z córką i wnuczką. Jest już wyższa od gwiazdy Bajmu!

Beata Kozidrak zabrała wnuczkę na zakupy

Beata Kozidrak jest szczęśliwą mamą dwóch córek - Kasi i Agaty, oraz doczekała się w sumie aż czwórki wnucząt. Wnuczkę jednak ma tylko jedną - i to z nią oraz z jej mamą wybrała się na wspólne zakupy. Trzy pokolenia kobiet, jak widać, świetnie się dogadują i lubią podobny styl - wygodnie i rockowo. Wokalistka Bajmu miała na sobie modną kurtkę "bejsbolówkę" marki Tommy Hilfiger, która kosztuje 1200 złotych. Do tego dobrała luźną koszulę, obcisłe, czarne spodnie skórzane i wysadzane ćwiekami kowbojki.

"Dziewczyński" wypad to między innymi zakupy spożywcze i podróż z Warszawy do Lublina, gdzie Kozidrak ma nowy dom.

Beata Kozidrak o byciu babcią

Beata Kozidrak, która kilka miesięcy temu powitała na świecie czwartego wnuka zapewnia, że to właśnie rodzina jest dla niej najważniejsza.

- Teraz mogę powiedzieć, że moje córki są moimi przyjaciółkami i to jest coś pięknego. Są szczęśliwe, wiele mi mówią, jeśli coś źle zrobiłam, podpowiadają. Są przyjaciółkami i to jest piękne. A z drugiej strony nigdy nie powiedziały mi, abym z nimi została, bo mają dość Beaty artystki, która ciągle wyjeżdża. One wiedzą, że jestem przeszczęśliwa. A moje wnuki są najcudowniejsze na świecie.(...) Jestem przeszczęśliwa, że są przede wszystkim zdrowe – moje dzieci, moje wnuki. Zrobiłabym dla nich wszystko

- mówiła jakiś czas temu w wywiadzie dla "Jastrząb Post" wokalistka Bajmu. Oprócz Zosi Beata Kozidrak jest babcią Sebastiana, oraz dwóch synów Agaty (32 l.) - 3-letniego Olka i niespełna 9-miesięcznego Julka.

