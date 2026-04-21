Setne urodziny Elżbiety II i orędzie Karola III. Czy te słowa uderzają w byłego księcia Andrzeja?

Prawdziwą datą narodzin brytyjskiej monarchini był 21 kwietnia, chociaż państwowe obchody jej święta tradycyjnie organizowano w czerwcu z uwagi na cieplejszą pogodę. W 2026 roku przypada okrągłe, setne stulecie tego wydarzenia, celebrowane zarówno na Wyspach, jak i w innych państwach Wspólnoty Narodów. Z tej doniosłej okazji obecny władca Karol III udostępnił specjalne nagranie. Zawarł w nim sformułowania, które natychmiast stały się przedmiotem gorących dyskusji.

Elżbieta II miałaby dziś 100 lat. Najdłużej panująca monarchini zmarła w Szkocji

Ten wyjątkowy dzień przywołał pamięć o zmarłej we wrześniu 2022 roku królowej. Elżbieta II zapisała się na kartach historii jako najdłużej zasiadająca na tronie władczyni Wielkiej Brytanii. Koronę przejęła w 1952 roku po śmierci ojca, będąc zaledwie 26-letnią kobietą. Przez kolejne dekady skutecznie reformowała dwór, przeprowadzając swój naród przez zawirowania XX i XXI wieku. W czerwcu 2022 roku naród hucznie świętował jej platynowy jubileusz. Trzy miesiące po tych uroczystościach królowa odeszła w swojej ukochanej Szkocji.

Karol III oddaje hołd matce. Krótkie orędzie wywołało lawinę spekulacji

Aby uczcić pamięć zmarłej mamy, urzędujący monarcha przygotował okolicznościowe wystąpienie. W opublikowanym, trzyminutowym materiale wideo Karol III podsumował życiowy dorobek Elżbiety II, przypomniał jej zobowiązania wobec narodu z lat młodości oraz zwrócił uwagę na jej niepodrabialne poczucie humoru. Największe zainteresowanie opinii publicznej wzbudził jednak fragment dotyczący obecnej sytuacji na świecie.

"Podejrzewam, że wiele w czasach, w których dziś żyjemy, mogłoby ją głęboko martwić, ale nabieram otuchy dzięki jej wierze w to, że dobro zawsze zwycięży i że jaśniejszy świt nigdy nie jest zbyt daleko za horyzontem" - powiedział monarcha.

Mimo że wypowiedź miała dość uniwersalny charakter, obserwatorzy doszukują się w niej drugiego dna. Pojawiły się przypuszczenia, że to nie tylko komentarz do globalnej sytuacji politycznej, ale celny cios wymierzony w skompromitowanego byłego księcia Andrzeja. To właśnie on ściągnął na pałac potężny kryzys wizerunkowy. Jeszcze za panowania Elżbiety II kontrowersyjny książę został odsunięty od oficjalnych obowiązków. Obecnie jest pozbawiony wszelkich tytułów, zredukowany do statusu cywila i rezyduje w skromnym, starym domku holenderskim. Ta drastyczna degradacja to pokłosie jego relacji z oskarżonym o przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem oraz ciążących na nim bezpośrednich zarzutów o molestowanie.

