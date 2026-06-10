Daniel Olbrychski dołączył do "Rancza". Co wiemy o jego roli? "Będzie często na ekranie"

Daniel Olbrychski zagra w nowym "Ranczu"

"Ranczo" wraca z sześcioma nowymi odcinkami i nowymi bohaterami. Do grona głównych gwiazd dołączył Daniel Olbrychski. "Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski" – ujawnił producent serialu Maciej Strzembosz w rozmowie z programem "19:30”. W rozmowie z ESKĄ reżyser "Rancza" Wojciech Adamczyk nie chciał zdradzić szczegółów dotyczących postaci, w którą dokładnie ma się wcielić Olbrychski. Nie ukrywa jednak, że cieszy się, że gwiazdor, który w wielu wywiadach podkreślał, że jest ogromnym fanem tej produkcji, dołączył do jej grona.

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Co wiemy o roli Daniela Olbrychskiego?

Daniel Olbrychski dostał tę rolę przede wszystkim dlatego, że jest wspaniałym aktorem. Bardzo się cieszę, że taka osoba jak Daniel Olbrychski kocha "Ranczo". No ale gdybyśmy mieli obsadzać aktorów, którzy nas kochają, to musiałbym mieć jakieś 8 milionów ról. Bardzo się cieszę, że mamy tak wspaniałą postać w obsadzie. Mam nadzieję, że też ona się wpisze w uniwersum Wilkowyj i nasi widzowie będą zadowoleni, zaskoczeni tym w jaki sposób pan Daniel pojawi się na ekranie - powiedział tajemniczo. - Według naszych informacji wynika, że aktor dostał dużą rolę i będzie często na ekranie.

Poruszający powrót serialu

Reżyser wyznaje, że powrót na plan po 11 latach przerwy był dla niego wyjątkowym i emocjonującym przeżyciem. "11 lat czekałem na kamera - akcja. Myślałem, że to będzie wcześniej. Potem straciłem nadzieję. Na szczęście doszło do porozumienia i producent, któregoś dnia oznajmił "Wojtek, robimy". Towarzyszyło mi wielkie wzruszenie po tych 11 latach. Wielu osób nie ma. Nie przypuszczałem, że wrócimy tu jeszcze zawodowo" - kończy Adamczyk.