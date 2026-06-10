Sara James skończyła 18 lat! Urządziła huczną imprezę w japońskim stylu

Sara James: Gwiazda "The Voice Kids" nie osiada na laurach

O tym, że Sara James ma niesamowity talent, nie trzeba nikogo przekonywać. Ma wszystko, czego trzeba do kariery międzynarodowej: głos, urodę, charyzmatyczną osobowość. Jej kariera zaczęła się od udziału w czwartej edycji "The Voice Kids".

Dziś jest jedną z największych muzycznych gwiazd w Polsce. Młodziutka wokalistka podbiła już serca nie tylko polskiej, ale również zagranicznej publiczności. W 2022 roku Sara James wystąpiła w amerykańskim talent show "America’s Got Talent". Swoim wykonaniem przeboju Billie Eilish zachwyciła jurorów, w tym srogiego Simona Cowella.

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Sara James świętuje osiemnaste urodziny!

Teraz ma kolejny powód do świętowania. 10 czerwca skończyła osiemnaście lat. Na ten dzień Sara James czekała od dawna, a na Instagramie już od pewnego czasu wrzucała urodzinowe treści. W dniu urodzin dodała relację z osiemnastki. Huczna impreza miała japoński klimat oraz różową oprawę.

I can’t believe I’m 18 yall. Mam takie poczucie jakbym czekała na ten moment od zawsze, a teraz kiedy to już się wydarzyło czuję się jakoś nierealnie. I’m so grateful for all the people I have around me. Tak cudownie było zobaczyć Was wszystkich razem, dziękuję. Jak ktoś mnie zna to wie, że od zawsze miałam fazę na wszystko co różowe i japońskie sooo obv urodzinki fully in japanese style - napisała w opisie piosenkarka.

Następnie podziękowała osobom odpowiedzialnym za catering. "Dziś mam urodziny i rozpoczynam nowy rozdział" - dodała na koniec Sara. Pod wpisem zaroiło się od życzeń od fanów, sławnych znajomych oraz rodziny,

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