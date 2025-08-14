Sara James znów podbija Amerykę! Pojawiła się w "Mam Talent" i zachwyciła USA. "Genialny głos"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-08-14 12:35

Sara James, zdobywczyni złotego przycisku jednego z najsurowszych jurorów amerykańskiego "Mam Talent", powróciła na scenę programu w USA. Simon Cowell ponownie był nią zachwycony, podobnie jak zagraniczni widzowie. - Genialny głos, świetna stylówka. Ta dziewczyna ma wszystko, czego potrzeba do zrobienia międzynarodowej kariery - czytamy w komentarzach. Sara James dała po prostu czadu! Wiemy, z jakiej okazji ponownie się tam pojawiła.

Sara James zdobyła nie tylko ogromną popularność w Polsce, w 2021 roku wygrywając program "The Voice Kids", a później dając Polsce 2. miejsce w konkursie Eurowizji Junior, lecz także zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalna za granicą. Gdy po raz pierwszy wystąpiła w amerykańskim "Mam Talent", Simon Cowell - najsurowszy juror tego show - nagrodził ją "złotym przyciskiem", który dał jej automatycznie miejsce w finale. 17-letnia wokalistka jest bardzo dojrzała, jak na swój wiek, i wie, w którym kierunku chce podążać. Fani nie spodziewali się jednak, że Sara James ponownie wrócił na scenę amerykańskiego "Mam Talent", bo już kiedyś to zrobiła. A teraz... znowu ją zaproszono! Wszystko z okazji 20-lecia show.

Sara James była jednym z gości specjalnych i wystąpiła w towarzystwie kilku innych znanych artystów, którzy zapisali się na kartach historii amerykańskiej odsłony programu. Zaśpiewała w specjalnym segmencie i tym samym otworzyła specjalny odcinek formatu. Teraz w mediach społecznościowych ludzie rozpływają się nad jej talentem. Szczegóły poniżej.

Stany Zjednoczone zachwycone Sarą James. Wysyp pozytywnych komentarzy. "Ona zasługuje na wielką karierę"

Sara James w amerykańskim "Mam Talent" tym razem wystąpiła u boku takich postaci jak Richard Goodall czy Avery Fixon, ale to właśnie jej fragment zachwycił widzów najbardziej, co widać po komentarzach zamieszczonych pod nagraniem.

- Genialny głos, świetna stylówka. Ta dziewczyna ma wszystko, czego potrzeba do zrobienia międzynarodowej kariery. (...) Kocham Sarę James - czytamy w licznych wpisach po angielsku. Znalazły się też polskie akcenty. - Polska jest z Ciebie dumna, Saro. (...) Dajesz Sara - napisali Polacy.

Sara James zdążyła już podziękować nie tylko za wsparcie, lecz również za samo zaproszenie na to szczególne wydarzenie. Stała się bowiem jedną z artystek, które wybrano spośród wszystkich edycji, aby wystąpiła na scenie. - To dla mnie prawdziwy zaszczyt - podkreśliła. "Super Express" dołącza do gratulacji!

