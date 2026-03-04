Sara James: Młoda piosenkarka ma zadatki na światową gwiazdę

O tym, że Sara James (17 l.) ma niesamowity talent, nie trzeba nikogo przekonywać. Ma dopiero 17 lat, a podbiła już serca nie tylko polskiej, ale również zagranicznej publiczności. Jej kariera zaczęła się od udziału w czwartej edycji "The Voice Kids".

Młodziutka wokalistka szybko zawładnęła polską sceną muzyczną i obecnie jest jedną z największych gwiazd w Polsce. Nie tylko wygrała "The Voice Kids", ale również zajęła drugie miejsce w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. W 2022 roku była nominowana do Wiktora 2021 w kategorii Odkrycie roku.

Sara James ma wszystko, czego trzeba do kariery międzynarodowej: głos, urodę, charyzmatyczną osobowość. W 2022 roku wystąpiła w amerykańskim talent show "America’s Got Talent". Swoim wykonaniem przeboju Billie Eilish zachwyciła jurorów, w tym srogiego Simona Cowella. Przed rokiem światowe media obiegło też nagranie z londyńskiego dworca. Filmik szybko stał się wiralem.

Sara James eksperymentuje z wyglądem! Dobra zmiana?

Sara James uwielbia eksperymentować ze swoim wizerunkiem. W tej dziedzinie nie ma sobie równych. 17-latka bawi się modą, kocha barwne stroje, falbany, nawiązania do hip-hopu i stylu ulicznego. Jej sceniczne kreacje często wzbudzają duże zainteresowanie.

Równie wiele dzieje się również na głowie młodej gwiazdy. Gdy zaczynała karierę, nosiła naturalnie kręcone włosy. Potem postawiła na warkoczyki w etnicznym stylu. Od pewnego czasu jest fanką jaśniejszych włosów. W długich blond włosach pojawiła się na swojej studniówce. Teraz postanowiła rozjaśnić również... brwi! Wybielacz trafił również na kosmyki przy czole. Na Instagramie zapowiedziała, że to nie koniec zabawy z rozjaśnianiem włosów.

