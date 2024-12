Sara James śpiewa na londyńskim dworcu, a przechodnie "zbierają szczęki". Viralowe nagranie

Sara James - od "The Voice Kids", przez "America’s Got Talent" trafiła na... londyński dworzec

Kariera Sary rozpoczęła się w wielkim stylu, kiedy w 2021 roku wzięła udział w programie „The Voice Kids”. Swoimi niezwykłymi wykonaniami od samego początku zdobyła serca jurorów i widzów. W finale programu Sara zaśpiewała m.in. utwór Whitney Houston „Run to You”, co zapewniło jej zwycięstwo w całym konkursie. W tym samym roku reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior z utworem „Somebody”. Jej występ zachwycił europejską publiczność, a Sara zajęła drugie miejsce, potwierdzając swój międzynarodowy potencjał. Po kilku latach Sara postanowiła iść za ciosem i ruszyć na podbój świata.

W 2022 roku Sara zdecydowała się na krok, który otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery. Wystąpiła w amerykańskim talent show „America’s Got Talent”. Podczas przesłuchań zaśpiewała „Lovely” Billie Eilish i zachwyciła jurorów – Simon Cowell przyznał jej Złoty Przycisk, dzięki któremu automatycznie awansowała do półfinału. W programie Sara nie tylko dotarła do finału, ale także zyskała rzeszę fanów na całym świecie. Amerykańskie media podkreślały, że to dopiero początek jej spektakularnej kariery, a Simon Cowell nazwał ją „gwiazdą wschodzącej generacji”.

Sara James z Juliannem Cohenem na londyńskim dworcu

Jednak to niepozorny występ Sary na londyńskim dworcu St. Pancras zdobył w ostatnim czasie ogromna popularność, nie popisy sceniczne. Sara zdecydowała się na minikoncert do akompaniamentu Juliena Cohena - francuskiego pianisty, który specjalizuje się w grze w nieoczywistych miejscach publicznych. Cohen wyróżnia się swoim podejściem do muzyki, występując w niekonwencjonalnych przestrzeniach, takich jak lotniska, dworce kolejowe czy restauracje. Jego spontaniczne występy mają na celu uczynienie muzyki dostępną dla wszystkich. Często angażuje innych muzyków do wspólnych występów lub spontanicznie tworzy duety z przypadkowymi osobami.

Sara zaśpiewała jedną ze swoich ukochanych piosenek - "Lonely" Billie Eilish i wprawiła w osłupienie wielu przypadkowych przechodniów. Ludzie dosłownie zbierali szczęki, słysząc jej niesamowicie emocjonalną interpretację tego utworu. Ich miny na widok śpiewającej polski są bezcenne. Nagranie szybko stało się wiralem i zebrało tysiące odtworzeń w niecałe 24 godziny. W komentarzach aż się zagotowało:

Coś pięknego. To jest właśnie muzyka w duszy Nasze dobro narodowe