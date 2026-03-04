Wielki powrót "Must Be The Music". Przypominamy uczestników ostatniej edycji

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-04 17:56

Jeden z flagowych programów Polsatu, "Must Be The Music", po latach nieobecności znów zagościł w telewizji, a teraz szykuje się do kolejnej odsłony. Zanim na scenie pojawią się nowi uczestnicy, warto przypomnieć sobie artystów, którzy podbili serca publiczności w poprzednim sezonie. Kto triumfował wiosną 2025 roku?

Zwycięzcy "Must Be The Music 2025"

Format "Must Be The Music" trwale zapisał się w historii krajowej rozrywki, stając się trampoliną do sukcesu dla takich wykonawców jak Enej, LemON czy Piękni i Młodzi. Wiosną 2025 roku muzyczne show powróciło do ramówki Polsatu w odświeżonej formie. Ocenianiem uczestników zajęli się Mioush, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Program ponownie zagości na antenie z tym samym gronem jurorskim, które przyznaje, że poziom rywalizacji jest obecnie niezwykle wysoki. W ubiegłym roku zwycięzcami zostali Alien x Majtis. Ten wokalno-raperski duet błyskawicznie zyskał sympatię odbiorców, a ich utwory „VIP”, „Tajfun” oraz „Tato” stały się internetowymi wiralami.

Sukcesy uczestników: Kuba i Kuba oraz Zosia Karbowiak

Ostatnia odsłona programu obfitowała w talenty, które świetnie odnalazły się na rynku muzycznym. Największy sukces komercyjny stał się udziałem duetu Kuba i Kuba, którzy w finale zajęli drugie miejsce, a ich nagrania regularnie podbijają listy przebojów. Rozwija się również kariera Dawida Dubajki, koncertującego obecnie u boku Justyny Steczkowskiej. Widzowie z pewnością pamiętają także obdarzoną niezwykłym głosem Gracjanę Górkę oraz Zosię Karbowiak. Ta ostatnia, mimo że nie była typowana przez jury na faworytkę, trafiła w gusta publiczności swoją radosną twórczością.

Lista wszystkich zwycięzców programu "Must Be The Music"

  1. Enej
  2. Maciej Czaczyk
  3. LemON
  4. Tomasz Kowalski
  5. Piotr Szumlas i Jakub Zaborski
  6. Shata QS
  7. Sachiel
  8. Besides
  9. Marcin Patrzałek
  10. Conrado Yanez
  11. Olga Garstka
  12. Alien x Majtis
