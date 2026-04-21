Tragiczny wypadek na S7. Motocyklista nie przeżył zderzenia z osobówką [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
2026-04-21 20:56

Dramat na trasie S7! We wtorek wieczorem (21 kwietnia) na trasie S7 w miejscowości Podole doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Jak informuje policja, 36‑letni kierujący suzuki zginął mimo długiej reanimacji.

Do tragedii doszło we wtorek, 21 kwietnia około godziny 18:30 na jezdni w kierunku Radomia. 

W miejscowości Podole w powiecie grójeckim na DK7, na pasie w kierunku Radomia (26 km 9 hm) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu VW i motocykla Suzuki. 36-letni kierujący motocyklem zmarł na miejscu - przekazała Policja Mazowsze na platformie X. 

Na miejscu pracowały wszystkie służby: straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora, który wraz z policjantami będzie ustalał dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.

Droga w kierunku Radomia jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policjanci kierują na objazdy - czytamy w komunikacie. 

Śledczy zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków i analizują przebieg zdarzenia. 

