Tragiczny wypadek na S7. Motocyklista nie przeżył zderzenia z osobówką [ZDJĘCIA]

Do tragedii doszło we wtorek, 21 kwietnia około godziny 18:30 na jezdni w kierunku Radomia.

W miejscowości Podole w powiecie grójeckim na DK7, na pasie w kierunku Radomia (26 km 9 hm) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu VW i motocykla Suzuki. 36-letni kierujący motocyklem zmarł na miejscu - przekazała Policja Mazowsze na platformie X.

Na miejscu pracowały wszystkie służby: straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora, który wraz z policjantami będzie ustalał dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.

Droga w kierunku Radomia jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policjanci kierują na objazdy - czytamy w komunikacie.

Śledczy zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków i analizują przebieg zdarzenia.