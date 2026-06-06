Barwna Parada Syrenki opanowała stolicę. Trakt Królewski tętnił życiem

Jak przebiegała Parada Syrenki 2026?
Warszawskimi ulicami w sobotę, 6 czerwca przemaszerował niezwykle kolorowy pochód, już po raz piąty przyciągając tłumy. Punktualnie o 13:00 z ronda de Gaulle’a wyruszyła wielka Parada Syrenki, która wystartowała z okazji święta Warszawy, przypadającego na 4 czerwca.
Traktem Królewskim, przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, w kierunku Placu Zamkowego przemieszczał się widowiskowy orszak artystów, tancerzy i muzyków wraz z imponującymi figurami syrenek. Na trasie przemarszu zaplanowano dwa główne punkty artystyczne: przy Pomniku Mikołaja Kopernika wystąpiła grupa Samba Paraiso wraz z Ritmo Bloco, natomiast przy Hotelu Bristol na balkonie zaśpiewała Monika Mimi Wydrzyńska.
Wielkim finałem całej zabawy był popołudniowy koncert zorganizowany na Placu Zamkowym.
Kto uświetnił Paradę Syrenki?
W kolorowym pochodzie zaprezentowano dokładnie dwadzieścia Syrenek, stworzonych z inicjatywy władz stolicy, poszczególnych dzielnic oraz instytucji miejskich.
Własne instalacje przygotowały liczne warszawskie dzielnice:
- Bemowo,
- Białołęka,
- Bielany,
- Mokotów,
- Ochota,
- Rembertów,
- Śródmieście,
- Targówek,
- Ursus,
- Ursynów,
- Wawer,
- Wesoła,
- Wilanów,
- Włochy.
Na trasie przemarszu można było również dostrzec Syrenki stworzone przez miejskie jednostki:
- Aktywną Warszawę,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
- Miejskie Zakłady Autobusowe,
- Pałac Kultury i Nauki,
- Tramwaje Warszawskie.
Swoją obecnością to miejskie wydarzenie uświetniła też Kompania Reprezentacyjna warszawskiej Straży Miejskiej.
Widzowie zgromadzeni na trasie mieli okazję podziwiać nie tylko figury, ale również występy wielu grup artystycznych, w tym Brass Federacji, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa czy Krakowskiego Teatru Ulicznego, a także widowiskowe pokazy wachlarzy bojowych.
Wśród uczestników tego radosnego pochodu znalazł się także gospodarz stolicy, prezydent Rafał Trzaskowski.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznej Parady Syrenki: