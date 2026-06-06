Barwna Parada Syrenki opanowała stolicę. Trakt Królewski tętnił życiem

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-06-06 16:49

W sobotę warszawskie ulice wypełniły się dźwiękami i kolorami podczas piątej edycji Parady Syrenki. Tłumy mieszkańców i turystów mogły podziwiać niezwykły korowód maszerujący Traktem Królewskim, od ronda de Gaulle’a aż po Plac Zamkowy. Zapraszamy do obejrzenia unikalnych kadrów z tej imprezy, która na stałe wpisała się w harmonogram obchodów święta miasta.

Jak przebiegała Parada Syrenki 2026?

Warszawskimi ulicami w sobotę, 6 czerwca przemaszerował niezwykle kolorowy pochód, już po raz piąty przyciągając tłumy. Punktualnie o 13:00 z ronda de Gaulle’a wyruszyła wielka Parada Syrenki, która wystartowała z okazji święta Warszawy, przypadającego na 4 czerwca.

Traktem Królewskim, przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, w kierunku Placu Zamkowego przemieszczał się widowiskowy orszak artystów, tancerzy i muzyków wraz z imponującymi figurami syrenek. Na trasie przemarszu zaplanowano dwa główne punkty artystyczne: przy Pomniku Mikołaja Kopernika wystąpiła grupa Samba Paraiso wraz z Ritmo Bloco, natomiast przy Hotelu Bristol na balkonie zaśpiewała Monika Mimi Wydrzyńska.

Wielkim finałem całej zabawy był popołudniowy koncert zorganizowany na Placu Zamkowym.

Kto uświetnił Paradę Syrenki?

W kolorowym pochodzie zaprezentowano dokładnie dwadzieścia Syrenek, stworzonych z inicjatywy władz stolicy, poszczególnych dzielnic oraz instytucji miejskich.

Własne instalacje przygotowały liczne warszawskie dzielnice:

  • Bemowo,
  • Białołęka,
  • Bielany,
  • Mokotów,
  • Ochota,
  • Rembertów,
  • Śródmieście,
  • Targówek,
  • Ursus,
  • Ursynów,
  • Wawer,
  • Wesoła,
  • Wilanów,
  • Włochy.

Na trasie przemarszu można było również dostrzec Syrenki stworzone przez miejskie jednostki:

  • Aktywną Warszawę,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
  • Miejskie Zakłady Autobusowe,
  • Pałac Kultury i Nauki,
  • Tramwaje Warszawskie.

Swoją obecnością to miejskie wydarzenie uświetniła też Kompania Reprezentacyjna warszawskiej Straży Miejskiej.

Widzowie zgromadzeni na trasie mieli okazję podziwiać nie tylko figury, ale również występy wielu grup artystycznych, w tym Brass Federacji, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa czy Krakowskiego Teatru Ulicznego, a także widowiskowe pokazy wachlarzy bojowych.

Wśród uczestników tego radosnego pochodu znalazł się także gospodarz stolicy, prezydent Rafał Trzaskowski.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznej Parady Syrenki:

Parada Syrenki przeszła ulicami Warszawy
Parada Syrenki 2026
Galeria zdjęć 18
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