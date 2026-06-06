Barwna Parada Syrenki opanowała stolicę. Trakt Królewski tętnił życiem

Jak przebiegała Parada Syrenki 2026?

Warszawskimi ulicami w sobotę, 6 czerwca przemaszerował niezwykle kolorowy pochód, już po raz piąty przyciągając tłumy. Punktualnie o 13:00 z ronda de Gaulle’a wyruszyła wielka Parada Syrenki, która wystartowała z okazji święta Warszawy, przypadającego na 4 czerwca.

Traktem Królewskim, przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, w kierunku Placu Zamkowego przemieszczał się widowiskowy orszak artystów, tancerzy i muzyków wraz z imponującymi figurami syrenek. Na trasie przemarszu zaplanowano dwa główne punkty artystyczne: przy Pomniku Mikołaja Kopernika wystąpiła grupa Samba Paraiso wraz z Ritmo Bloco, natomiast przy Hotelu Bristol na balkonie zaśpiewała Monika Mimi Wydrzyńska.

Wielkim finałem całej zabawy był popołudniowy koncert zorganizowany na Placu Zamkowym.

Kto uświetnił Paradę Syrenki?

W kolorowym pochodzie zaprezentowano dokładnie dwadzieścia Syrenek, stworzonych z inicjatywy władz stolicy, poszczególnych dzielnic oraz instytucji miejskich.

Własne instalacje przygotowały liczne warszawskie dzielnice:

Bemowo,

Białołęka,

Bielany,

Mokotów,

Ochota,

Rembertów,

Śródmieście,

Targówek,

Ursus,

Ursynów,

Wawer,

Wesoła,

Wilanów,

Włochy.

Na trasie przemarszu można było również dostrzec Syrenki stworzone przez miejskie jednostki:

Aktywną Warszawę,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,

Miejskie Zakłady Autobusowe,

Pałac Kultury i Nauki,

Tramwaje Warszawskie.

Swoją obecnością to miejskie wydarzenie uświetniła też Kompania Reprezentacyjna warszawskiej Straży Miejskiej.

Widzowie zgromadzeni na trasie mieli okazję podziwiać nie tylko figury, ale również występy wielu grup artystycznych, w tym Brass Federacji, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa czy Krakowskiego Teatru Ulicznego, a także widowiskowe pokazy wachlarzy bojowych.

Wśród uczestników tego radosnego pochodu znalazł się także gospodarz stolicy, prezydent Rafał Trzaskowski.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznej Parady Syrenki:

Parada Syrenki przeszła ulicami Warszawy