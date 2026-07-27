Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Tysiąc osób wyproszonych z terminalu

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-27 21:37

W niedzielę 26 lipca na warszawskim Lotnisku Chopina miała miejsce ewakuacja około tysiąca osób. Przyczyną zamieszania w szczycie sezonu wakacyjnego okazał się porzucony bagaż. W wyniku interwencji służb pirotechnicznych cztery samoloty odnotowały opóźnienia.

Ewakuacja Lotniska Chopina przez bagaż

Około tysiąca osób musiało opuścić terminal warszawskiego Lotniska Chopina w niedzielę, 26 lipca. Przyczyną potężnego zamieszania był bagaż pozostawiony bez opieki. Podejrzany pakunek znajdował się niedaleko jednej z restauracji w budynku.

Konieczność wyprowadzenia tak dużej liczby ludzi wpłynęła na siatkę połączeń. Z powodu incydentu cztery rejsy wystartowały z opóźnieniem. Utrudnienia dotknęły pasażerów udających się do Paryża i Eindhoven, a także podróżujących na trasach krajowych do Rzeszowa i Lublina.

Sytuacja była tym bardziej napięta, że incydent wydarzył się w samym środku letniego sezonu, kiedy port lotniczy obsługuje największą liczbę podróżnych.

Służby apelują do pasażerów na Lotnisku Chopina

Do akcji natychmiast wkroczyli pirotechnicy ze Straży Granicznej na Okęciu. Wytyczono strefę bezpieczną, która wymusiła zamknięcie części hali przylotów oraz odlotów.

Specjaliści dokładnie zbadali porzucony plecak. Okazało się, że wewnątrz znajdowały się jedynie przedmioty osobiste. Po potwierdzeniu braku zagrożenia, ewakuacja została odwołana, a lotnisko wznowiło standardową pracę.

Przedstawiciele portu nieustannie apelują do podróżnych o zachowanie ostrożności. Zgodnie z rygorystycznymi procedurami, każda pozostawiona torba musi być traktowana jako realne niebezpieczeństwo. Nieuwaga jednej osoby może skutkować poważnymi opóźnieniami dla tysięcy innych podróżnych.

Warto pamiętać, że zapominalstwo na lotnisku może słono kosztować. Zostawienie bagażu bez opieki jest wykroczeniem, za które funkcjonariusze mogą nałożyć grzywnę w wysokości 500 złotych.

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EWAKUACJA LOTNISKA
LOTNISKO CHOPINA
EWAKUACJA