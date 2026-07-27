Lotnisko Chopina dostało zielone światło. Rusza wielka przebudowa!

Decyzja otwiera drogę do największych zmian na warszawskim lotnisku. W planach jest rozbudowa terminala pasażerskiego oraz wydłużenie pirsu południowego. To właśnie te inwestycje mają zwiększyć możliwości portu i przygotować go na rosnącą liczbę podróżnych.

Jak podkreślają Polskie Porty Lotnicze, decyzja środowiskowa była kluczowym krokiem. Dodatkowo RDOŚ nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.

– Ze względu na strategiczny charakter inwestycji oraz ważny interes społeczny i gospodarczy, RDOŚ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu Polskie Porty Lotnicze jako zarządca portu może bezzwłocznie przejść do kolejnych, etapów realizacji projektu – przekazały PPL.

Do decyzji odniósł się także wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak. Podkreślił, że to ważny moment dla rozwoju lotniska.

– Modernizacja stołecznego portu jest kluczowym elementem naszego głównego zadania, jakim jest konsekwentne budowanie ruchu lotniczego, aby w przyszłości płynnie przenieść go na nowe lotnisko zlokalizowane 40 kilometrów od Warszawy – wskazał.

Prezes PPL Łukasz Chaberski zaznaczył z kolei, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności otwiera spółce drogę do rozpoczęcia rozbudowy. Jak dodał, modernizacja Lotniska Chopina wchodzi właśnie w decydującą fazę.

Cała inwestycja ma kosztować około 940 mln zł i zakończyć się w 2029 roku. Po przebudowie liczba stanowisk dla samolotów wąskokadłubowych wzrośnie z 62 do 83, a dla szerokokadłubowych z 15 do 24. Powiększy się także terminal pasażerski – jego powierzchnia zwiększy się z 165 tys. do 189 tys. 115 mkw. Z planów wynika również rozbiórka starego terminala Etiuda i przeniesienie salonu VIP.

Lotnisko Chopina jest dziś największym portem lotniczym w Polsce. W 2025 roku obsłużyło 24 mln pasażerów, rok wcześniej było ich 21,3 mln. Obecnie z Warszawy można polecieć do 142 miejsc. Port ma działać w pełnym zakresie do czasu otwarcia nowego lotniska w ramach projektu Port Polska, które planowane jest na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony do nowego portu.

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