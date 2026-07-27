Lotnisko Chopina dostało zielone światło. Rusza wielka przebudowa!

Piotr Lis
Piotr Lis
PAP
PAP
2026-07-27 17:00

To jedna z najważniejszych decyzji dla największego lotniska w Polsce. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał zgodę środowiskową na rozbudowę Lotniska Chopina. Co więcej, dokument dostał rygor natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że Polskie Porty Lotnicze mogą od razu przejść do kolejnych etapów inwestycji. Plan jest prosty − po zakończeniu prac lotnisko ma obsługiwać ponad 30 mln pasażerów rocznie.

Model rozbudowy Lotniska Chopina z widokiem na terminal i samoloty. O inwestycji za 940 mln zł przeczytasz na SE.
Autor: PPL/ Materiały prasowe Tak ma wyglądać w przyszłości rozbudowane Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie

Decyzja otwiera drogę do największych zmian na warszawskim lotnisku. W planach jest rozbudowa terminala pasażerskiego oraz wydłużenie pirsu południowego. To właśnie te inwestycje mają zwiększyć możliwości portu i przygotować go na rosnącą liczbę podróżnych.

Jak podkreślają Polskie Porty Lotnicze, decyzja środowiskowa była kluczowym krokiem. Dodatkowo RDOŚ nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Ze względu na strategiczny charakter inwestycji oraz ważny interes społeczny i gospodarczy, RDOŚ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu Polskie Porty Lotnicze jako zarządca portu może bezzwłocznie przejść do kolejnych, etapów realizacji projektu – przekazały PPL.

Do decyzji odniósł się także wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak. Podkreślił, że to ważny moment dla rozwoju lotniska.

Modernizacja stołecznego portu jest kluczowym elementem naszego głównego zadania, jakim jest konsekwentne budowanie ruchu lotniczego, aby w przyszłości płynnie przenieść go na nowe lotnisko zlokalizowane 40 kilometrów od Warszawy – wskazał.

Prezes PPL Łukasz Chaberski zaznaczył z kolei, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności otwiera spółce drogę do rozpoczęcia rozbudowy. Jak dodał, modernizacja Lotniska Chopina wchodzi właśnie w decydującą fazę.

Cała inwestycja ma kosztować około 940 mln zł i zakończyć się w 2029 roku. Po przebudowie liczba stanowisk dla samolotów wąskokadłubowych wzrośnie z 62 do 83, a dla szerokokadłubowych z 15 do 24. Powiększy się także terminal pasażerski – jego powierzchnia zwiększy się z 165 tys. do 189 tys. 115 mkw. Z planów wynika również rozbiórka starego terminala Etiuda i przeniesienie salonu VIP.

Lotnisko Chopina jest dziś największym portem lotniczym w Polsce. W 2025 roku obsłużyło 24 mln pasażerów, rok wcześniej było ich 21,3 mln. Obecnie z Warszawy można polecieć do 142 miejsc. Port ma działać w pełnym zakresie do czasu otwarcia nowego lotniska w ramach projektu Port Polska, które planowane jest na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony do nowego portu.

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