Nadchodzi duża rozbudowa Lotniska Chopina. Równolegle będą budować Port Polska

PPL ogłaszają kluczowy krok

W ostatnich dniach Polskie Porty Lotnicze S.A. poinformowały o wykonaniu "jednego z najważniejszych kroków na drodze do stworzenia spójnego systemu lotniczego w Polsce". Mowa tu o umowie kredytowej z konsorcjum wspomnianych banków. Celem PPL jest przede wszystkim maksymalne rozwinięcie potencjału obleganego przez podróżnych Lotniska Chopina, a później przeniesienie ruchu i kompetencji operacyjnych do lotniska Port Polska (CPK).

- Podpisanie tej umowy to jasny sygnał: przechodzimy do realizacji spójnej wizji rozwoju polskiego lotnictwa. Nie ma sprzeczności między rozwojem Lotniska Chopina a budową nowego lotniska krajowego - to dwa etapy tego samego procesu, który musi przebiegać płynnie i bezpiecznie. Zabezpieczone środki gwarantują, że warszawski port utrzyma przepustowość do czasu otwarcia nowego hubu, a PPL będzie miał jakże ważny wkład finansowy i merytoryczny w powstanie nowej infrastruktury centralnej. Budujemy jeden, silny ekosystem lotniczy - zaznaczył Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak podkreślił prezes PPL Łukasz Chaberski, umowa o wartości ponad 3 mld zł będzie "paliwem dla rozwoju". Środki mają umożliwić modernizację Lotniska Chopina, tak aby mogło obsługiwać ponad 30 mln pasażerów rocznie, ale również zwiększyć przychody spółki. Jak mówił, wypracowane zyski będą wzmacniać zdolność do finansowania budowy nowego lotniska krajowego, które powstaje w ramach programu inwestycyjnego Port Polska.

Lotnisko Chopina do rozbudowy - co się zmieni w ramach inwestycji?

Rozbudowa stołecznego lotniska ma potrwać do 2029 r. W ramach prac zwiększona zostanie liczba stanowisk dla samolotów wąskokadłubowych z 62 do 83 oraz szerokokadłubowych z 15 do 24. Całkowita powierzchnia terminala zwiększy się z 165 tys. m² do 189 tys. 115 m². Podczas realizacji inwestycji zostanie rozebrany stary terminal Etiuda, a salon VIP będzie przeniesiony. Zaplanowano przebudowę drogi wewnętrznej oraz wymianę 15 linii kontroli bagażu kabinowego na skanery CT/3D w standardzie unijnym C3, który pozwoli na szybszą odprawę bezpieczeństwa. Wjazd i parking przy Al. Krakowskiej 176 zostaną zmodernizowane.

Jak tłumaczyli przedstawiciele PPL, 33 proc. z 3,3 mld zł (blisko 1,1 mld zł) zostanie przeznaczone na większe zaangażowanie kapitałowe PPL w projekt Portu Polska. Pozostałe 2/3 tej kwoty trafi na rozbudowę Lotniska Chopina. Przedstawiciele PPL wyjaśnili, że w tej kwocie znalazła się m.in. rezerwa na nieprzewidziany wzrost kosztów inwestycji. Kredyt 3,3 mld zł ma zostać spłacony do roku 2032.

