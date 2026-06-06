Najpierw samolot, potem szybowiec. Dwa wypadki jednego dnia

W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot.

Maszyna spadła na teren prywatnej posesji.

65-letni pilot był trzeźwy i trafił do szpitala.

Po godz. 18 w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie.

W drugim zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

W sobotę (6.06) w powiecie żyrardowskim doszło do wypadku lotniczego. Jak podaje TVN 24.pl, rozbił się ultralekki samolot. Maszyna spadła na teren prywatnej posesji. Za sterami samolotu siedział 65-letni mężczyzna. Trafił on do szpitala. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że awionetkę pilotował 65-letni mężczyzna, który był trzeźwy. Został on przewieziony do szpitala. Pilot prawdopodobnie zszedł zbyt nisko, w wyniku czego uderzył o ziemię - przekazała TVN 24 komisarz Emilia Bodych.

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Z kolei po godzinie 18 w Krośnie (woj. podkarpackie) doszło do innego wypadku. Jak podaje RMF 24, szybowiec spadł na ogrodzenie. Nikomu nic się nie stało.

O obu zdarzeniach została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.