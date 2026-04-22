W Polsce imię to nosi 434 117 kobiet. Najsłynniejsza z nich słynie z rozbijania talerzy

Magdalena - jedno z najpopularniejszych imion w Polsce

Imię Magdalena od lat cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Według aktualnych danych nosi je aż 434 117 kobiet, co czyni je jednym z najczęściej spotykanych imion w kraju. Ma ono biblijne korzenie i wywodzi się od Marii Magdaleny - jednej z najważniejszych postaci Nowego Testamentu, uczennicę Jezusa Chrystusa, która towarzyszyła mu podczas wędrówek i była świadkiem ukrzyżowania oraz zmartwychwstania. Magdaleny często zdrabnia się do form takich jak Magda, Madzia czy Lena. Co ciekawe, właśnie ta pierwsza wersja - Magda - kojarzy się Polakom szczególnie mocno z jedną, wyjątkową osobowością.

Magda Gessler - najbardziej rozpoznawalna Magdalena w Polsce

Choć imię Magdalena noszą setki tysięcy Polek, bez wątpienia najsłynniejszą z nich jest Magda Gessler. Restauratorka i osobowość telewizyjna zdobyła ogromną popularność dzięki swojej charyzmie, bezkompromisowości i zamiłowaniu do spektakularnych reakcji.

Największą rozpoznawalność przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", w którym pomaga właścicielom podupadających restauracji stanąć na nogi. To właśnie tam widzowie wielokrotnie byli świadkami jej emocjonalnych reakcji - w tym słynnego rozbijania talerzy, które stało się poniekąd jej znakiem rozpoznawczym.

Magdalena - imię z charakterem

Sukces Magdy Gessler sprawił, że imię Magdalena zaczęło być kojarzone nie tylko z tradycją, ale także z siłą charakteru, odwagą i wyrazistością. Choć oczywiście każda Magdalena jest inna, trudno nie zauważyć, że imię to niesie ze sobą pewną energię i zdecydowanie.

Magdalen w Polsce mamy wiele, lecz niestety trend nadawania tego imienia dzieciom spada. W 2000 roku nazwano tak 4845 dziewczynek, a w 2025 jedynie 388. Rodzice wybierają dziś inne, modniejsze i nieco bardziej nowoczesne imiona, lecz być może fenomen Magdaleny jeszcze kiedyś powróci i zaskoczy nas w rankingach!

