Bloki z wielkiej płyty nie przetrwają kolejnych lat? Według AI lokatorzy powinni szukać nowych mieszkań

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-25 9:58

Niektóre stoją już ponad pół wieku i nadal są domem dla tysięcy jeśli nie milionów Polaków. Bloki z wielkiej płyty od lat budzą skrajne emocje i pytania o bezpieczeństwo. Czy rzeczywiście zbliża się moment, w którym lokatorzy powinni pakować walizki i szukać nowych mieszkań? Według analiz opartych na danych i opiniach ekspertów odpowiedź AI zaskakuje.

Blok z wielkiej płyty przy Marsylskiej 3 w Warszawie

Autor: Szymon Starnawski Marsylska 3, osiedle Stegny. Tu w tym budynku powstało milionowe mieszkanie, zbudowane w PRL
PRL-owskie bloki z wielkiej płyty. Ile przetrwają?

Bloki z wielkiej płyty to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli polskich miast. Powstawały masowo w czasach PRL jako szybka odpowiedź na ogromny deficyt mieszkań i do dziś stanowią ważną część krajobrazu urbanistycznego. Choć przez lata kojarzone były z szarością, ciasnymi wnętrzami i prowizorycznymi rozwiązaniami, obecnie wracają do publicznej debaty z zupełnie nowego powodu. Miliony Polaków wciąż w nich mieszkają i coraz częściej zadają sobie pytanie, jak długo te budynki przetrwają i czy są bezpiecznym miejscem do życia w kolejnych dekadach? O to zapytaliśmy sztuczną inteligencję, a jej odpowiedź znajdziecie poniżej.

Polecany artykuł:

Młotek za czasów PRL-u był luksusem i marzeniem. Dziś znajduje się w ewidencji …

Do kiedy przetrwają bloki z wielkiej płyty? AI podała termin

Pierwotnie zakładano, że bloki z wielkiej płyty będą służyć mieszkańcom przez około 50–70 lat. Ten termin od lat funkcjonuje w zbiorowej świadomości, ale dziś eksperci uznają go za nieaktualny. Wiele budynków przeszło bowiem gruntowne modernizacje: wzmocniono konstrukcje, ocieplono ściany, wymieniono instalacje i zadbano o bieżący nadzór techniczny. Dzięki temu część osiedli z czasów PRL może bezpiecznie funkcjonować jeszcze przez kolejne dekady.

Problem dotyczy jednak bloków, które nie były remontowane lub modernizowane, a mają już 50, 60 czy nawet 70 lat. W ich przypadku pogarszający się stan techniczny, zużyte instalacje i brak inwestycji mogą realnie wpływać na komfort i bezpieczeństwo życia. Właśnie dlatego osoby mieszkające w takich budynkach powinny uważnie obserwować sytuację i - jeśli to możliwe - rozważyć zakup innego mieszkania w dłuższej perspektywie, zanim problemy staną się poważne.

PRL-owskie bloki wracają do łask

Wielka płyta i jej atuty

Wbrew obiegowym opiniom bloki z wielkiej płyty mają kilka bardzo konkretnych atutów, które sprawiają, że wciąż są atrakcyjne dla wielu mieszkańców i kupujących. Przede wszystkim liczy się lokalizacja. Osiedla z czasów PRL powstawały zwykle blisko centrów miast lub w dobrze zaplanowanych dzielnicach.

Dużym plusem jest też przestrzeń między budynkami. Bloki z wielkiej płyty rzadko stoją "ściana w ścianę". Osiedla projektowano z myślą o zieleni, placach zabaw i ciągach pieszych, co dziś bywa luksusem. Nie bez znaczenia jest również cena. Mieszkania w wielkiej płycie są zazwyczaj tańsze niż lokale w nowych inwestycjach, a jednocześnie oferują funkcjonalne układy bez modnych, lecz niepraktycznych rozwiązań.

