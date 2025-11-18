Młotek za czasów PRL-u był luksusem i marzeniem. Dziś znajduje się w ewidencji zabytków

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-18 4:12

Każdy, kto mieszka w Warszawie dobrych parę lat, z pewnością kojarzy budynek, który góruje nad stolicą przy ulicy Smolnej 8. To wyjątkowy, modernistyczny obiekt z czasów PRL, który kilka dekad temu był synonimem luksusu i bogactwa. Na jego szczycie znajdowała się znana kawiarnia i każdy chciał wypić w niej kawę.

Super Express Google News

Ten blok stał się już symbolem Warszawy

Są w Polsce takie budynki, które zapisują się na kartach historii oraz zachwycają od lat przechodniów, mieszkańców i turystów. Idealnym tego przykładem może być blok na ulicy Smolnej 8 w Warszawie, który pamięta jeszcze bardzo dobrze powojenne czasy PRL.

Warszawski Młotek, bowiem to o nim mowa powstał w 1976 roku według projektu Jana Bogusławskiego i Bohdana Gniewiewskiego. Co ciekawe, na początku obiekt miał być hotelem, lecz z czasem podjęto decyzję, że mieścić się w nim będą lokale mieszkalne ze względu na panujący wówczas kryzys mieszkaniowy. Nie mogło być jednak za pięknie i - jak można się domyślać - nie każdy mógł pozwolić sobie na lokum w takim miejscu. Ci, którzy chcieli zamieszkać w Młotku, musieli kupić mieszkania tylko i wyłącznie za dewizy. Nie każdy je posiadał, więc był to nie lada problem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Warszawski Młotek na zdjęciach

Młotek na Smolnej 8 w Warszawie. Zobacz zdjęcia symbolu luksusowych mieszkań w PRL-u
16 zdjęć

Warszawski Młotek na Smolnej 8

Spoglądając na blok na ul. Smolnej 8 od razu widać w nim charakterystyczne elementy dla czasów PRL-u. Masywny obiekt z wielkiej, szarej płyty, łączone obok siebie okna i balkony były wówczas często spotykane.

Czymś niespotykanym natomiast i iście ekskluzywnym była kawiarnia, a w zasadzie przestrzeń kawiarniano-restauracyjna na szczycie, posługująca się nazwą Akropol. Z czasem kawiarnię tę zmieniono na klub "Top Floor", który - co ciekawe - przez pewien czas działał nielegalnie. Nocne hałasy i tłumy osób bawiących się o późnych godzinach często przeszkadzały mieszkańcom, więc zdecydowano się na zamknięcie klubu. W jego miejscu powstał punkt organizacji przyjęć, w tym wesel, lecz po chwili również został zamknięty.

Polecany artykuł:

To imię królowało w PRL-u. W tym roku nazwano tak tylko 4 maluchy

Wieżowiec z czasów PRL

Warszawski Młotek dziś nie góruje już nad miastem, jednak w okresie PRL był uznawany za dość wysoki budynek i nazywano go nawet wieżowcem. Jakie są więc jego dane techniczne?

  • Wysokość strukturalna: 66 m
  • Wysokość do dachu: 61 m
  • Wysokość architektoniczna: 66 m
  • Liczba kondygnacji nadziemnych: 20
  • Liczba lokali mieszkalnych: 140.
Słynni Polscy sportowcy z PRL. Rozpoznasz ich po zdjęciu?
Pytanie 1 z 12
Kogo widzimy na zdjęciu?
Propaganda w polskich szkołach. Jak naprawdę wyglądała edukacja w czasach PRL-u?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARCHITEKTURA
PRL
WARSZAWA
ARCHITEKTURA WARSZAWY