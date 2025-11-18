Ten blok stał się już symbolem Warszawy

Są w Polsce takie budynki, które zapisują się na kartach historii oraz zachwycają od lat przechodniów, mieszkańców i turystów. Idealnym tego przykładem może być blok na ulicy Smolnej 8 w Warszawie, który pamięta jeszcze bardzo dobrze powojenne czasy PRL.

Warszawski Młotek, bowiem to o nim mowa powstał w 1976 roku według projektu Jana Bogusławskiego i Bohdana Gniewiewskiego. Co ciekawe, na początku obiekt miał być hotelem, lecz z czasem podjęto decyzję, że mieścić się w nim będą lokale mieszkalne ze względu na panujący wówczas kryzys mieszkaniowy. Nie mogło być jednak za pięknie i - jak można się domyślać - nie każdy mógł pozwolić sobie na lokum w takim miejscu. Ci, którzy chcieli zamieszkać w Młotku, musieli kupić mieszkania tylko i wyłącznie za dewizy. Nie każdy je posiadał, więc był to nie lada problem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Warszawski Młotek na zdjęciach

Warszawski Młotek na Smolnej 8

Spoglądając na blok na ul. Smolnej 8 od razu widać w nim charakterystyczne elementy dla czasów PRL-u. Masywny obiekt z wielkiej, szarej płyty, łączone obok siebie okna i balkony były wówczas często spotykane.

Czymś niespotykanym natomiast i iście ekskluzywnym była kawiarnia, a w zasadzie przestrzeń kawiarniano-restauracyjna na szczycie, posługująca się nazwą Akropol. Z czasem kawiarnię tę zmieniono na klub "Top Floor", który - co ciekawe - przez pewien czas działał nielegalnie. Nocne hałasy i tłumy osób bawiących się o późnych godzinach często przeszkadzały mieszkańcom, więc zdecydowano się na zamknięcie klubu. W jego miejscu powstał punkt organizacji przyjęć, w tym wesel, lecz po chwili również został zamknięty.

Wieżowiec z czasów PRL

Warszawski Młotek dziś nie góruje już nad miastem, jednak w okresie PRL był uznawany za dość wysoki budynek i nazywano go nawet wieżowcem. Jakie są więc jego dane techniczne?

Wysokość strukturalna: 66 m

Wysokość do dachu: 61 m

Wysokość architektoniczna: 66 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 20

Liczba lokali mieszkalnych: 140.

Słynni Polscy sportowcy z PRL. Rozpoznasz ich po zdjęciu? Pytanie 1 z 12 Kogo widzimy na zdjęciu? Jacka Wszołę Tadeusza Ślusarskiego Władysława Komara Następne pytanie