Ten hotel w Polsce to raj dla rodzin z dziećmi. Zdobył prestiżową nagrodę

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-21 11:27

Planując rodzinny wyjazd na majówkę lub wakacje, coraz więcej osób szuka miejsca, które zapewni komfort dorosłym i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Właśnie taki standard oferuje obiekt uznany za najlepszy hotel dla rodzin w Polsce. Oto miejsce, które łączy wypoczynek, rozrywkę i pełne udogodnienia dla najmłodszych gości.

Prawdzic Resort&Wellness
Ranking Travelist Hotel Star 2026. Jak wybrano najlepsze hotele?

Zestawienie Travelist Hotel Star należy do najbardziej prestiżowych rankingów w branży turystycznej. Eksperci z portalu Travelist.pl ocenili obiekty w 11 kategoriach, biorąc pod uwagę ich standard, przygotowaną ofertę oraz opinie samych gości. W edycji na rok 2026 wyróżniono między innymi:

  • najlepszy hotel nad morzem,
  • najlepszy hotel w górach,
  • najlepszy hotel nad jeziorem,
  • najlepszy obiekt miejski czy SPA.

Dla wielu polskich turystów kluczowa okazała się kategoria hoteli stworzonych z myślą o rodzinach. To właśnie w niej triumfował świetnie znany w regionie gdański obiekt.

Prawdzic Resort & Wellness. Najlepszy hotel dla rodzin w Polsce

Zarówno specjaliści z serwisu rezerwacyjnego Travelist.pl, jak i sami urlopowicze, wskazali Prawdzic Resort & Wellness jako numer jeden wśród obiektów rodzinnych. Hotel znajduje się w gdańskim Jelitkowie, czyli w jednej z najbardziej pożądanych części miasta. Taka lokalizacja stanowi ogromne ułatwienie dla rodziców, eliminując potrzebę długich dojazdów na plażę. O sukcesie tego miejsca zadecydowały również inne czynniki:

Oferta dla rodzin

  • przestronne pokoje i apartamenty rodzinne,
  • udogodnienia dla dzieci,
  • przyjazna, kameralna atmosfera bez tłumów typowych dla dużych resortów,

Strefa relaksu

  • podgrzewany basen,
  • strefa wellness.

Lokalizacja

  • bliskość morza i terenów spacerowych,
  • szybki dojazd do centrum Gdańska,
  • spokojna okolica idealna dla rodzin.

Dzięki takiej ofercie, obiekt ten stanowi doskonałą propozycję zarówno na weekendowy wypad, jak i długi wakacyjny pobyt z najbliższymi. Poniżej prezentujemy zdjęcia hotelu.

Gdzie na majówkę i wakacje? Ten hotel to strzał w dziesiątkę

Biorąc pod uwagę zbliżający się wielkimi krokami sezon wiosenno-letni, to prestiżowe wyróżnienie zyskuje na znaczeniu. Rodzice z dziećmi coraz częściej poszukują destynacji, które charakteryzują się konkretnymi cechami:

  • są bezpieczne i komfortowe dla dzieci,
  • oferują atrakcje na miejscu,
  • pozwalają odpocząć także dorosłym.

Prawdzic Resort & Wellness nie tylko spełnia powyższe kryteria, ale oferuje również ciszę i kameralny klimat, którego nierzadko brakuje w wielkich kompleksach wypoczynkowych.

Mediateka ikona stacji
