Ten hotel w Polsce to raj dla rodzin z dziećmi. Zdobył prestiżową nagrodę

Ranking Travelist Hotel Star 2026. Jak wybrano najlepsze hotele?
Zestawienie Travelist Hotel Star należy do najbardziej prestiżowych rankingów w branży turystycznej. Eksperci z portalu Travelist.pl ocenili obiekty w 11 kategoriach, biorąc pod uwagę ich standard, przygotowaną ofertę oraz opinie samych gości. W edycji na rok 2026 wyróżniono między innymi:
- najlepszy hotel nad morzem,
- najlepszy hotel w górach,
- najlepszy hotel nad jeziorem,
- najlepszy obiekt miejski czy SPA.
Dla wielu polskich turystów kluczowa okazała się kategoria hoteli stworzonych z myślą o rodzinach. To właśnie w niej triumfował świetnie znany w regionie gdański obiekt.
Prawdzic Resort & Wellness. Najlepszy hotel dla rodzin w Polsce
Zarówno specjaliści z serwisu rezerwacyjnego Travelist.pl, jak i sami urlopowicze, wskazali Prawdzic Resort & Wellness jako numer jeden wśród obiektów rodzinnych. Hotel znajduje się w gdańskim Jelitkowie, czyli w jednej z najbardziej pożądanych części miasta. Taka lokalizacja stanowi ogromne ułatwienie dla rodziców, eliminując potrzebę długich dojazdów na plażę. O sukcesie tego miejsca zadecydowały również inne czynniki:
Oferta dla rodzin
- przestronne pokoje i apartamenty rodzinne,
- udogodnienia dla dzieci,
- przyjazna, kameralna atmosfera bez tłumów typowych dla dużych resortów,
Strefa relaksu
- podgrzewany basen,
- strefa wellness.
Lokalizacja
- bliskość morza i terenów spacerowych,
- szybki dojazd do centrum Gdańska,
- spokojna okolica idealna dla rodzin.
Dzięki takiej ofercie, obiekt ten stanowi doskonałą propozycję zarówno na weekendowy wypad, jak i długi wakacyjny pobyt z najbliższymi. Poniżej prezentujemy zdjęcia hotelu.
Biorąc pod uwagę zbliżający się wielkimi krokami sezon wiosenno-letni, to prestiżowe wyróżnienie zyskuje na znaczeniu. Rodzice z dziećmi coraz częściej poszukują destynacji, które charakteryzują się konkretnymi cechami:
- są bezpieczne i komfortowe dla dzieci,
- oferują atrakcje na miejscu,
- pozwalają odpocząć także dorosłym.
Prawdzic Resort & Wellness nie tylko spełnia powyższe kryteria, ale oferuje również ciszę i kameralny klimat, którego nierzadko brakuje w wielkich kompleksach wypoczynkowych.