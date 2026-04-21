Ten hotel w Polsce to raj dla rodzin z dziećmi. Zdobył prestiżową nagrodę

Ranking Travelist Hotel Star 2026. Jak wybrano najlepsze hotele?

Zestawienie Travelist Hotel Star należy do najbardziej prestiżowych rankingów w branży turystycznej. Eksperci z portalu Travelist.pl ocenili obiekty w 11 kategoriach, biorąc pod uwagę ich standard, przygotowaną ofertę oraz opinie samych gości. W edycji na rok 2026 wyróżniono między innymi:

najlepszy hotel nad morzem,

najlepszy hotel w górach,

najlepszy hotel nad jeziorem,

najlepszy obiekt miejski czy SPA.

Dla wielu polskich turystów kluczowa okazała się kategoria hoteli stworzonych z myślą o rodzinach. To właśnie w niej triumfował świetnie znany w regionie gdański obiekt.

Prawdzic Resort & Wellness. Najlepszy hotel dla rodzin w Polsce

Zarówno specjaliści z serwisu rezerwacyjnego Travelist.pl, jak i sami urlopowicze, wskazali Prawdzic Resort & Wellness jako numer jeden wśród obiektów rodzinnych. Hotel znajduje się w gdańskim Jelitkowie, czyli w jednej z najbardziej pożądanych części miasta. Taka lokalizacja stanowi ogromne ułatwienie dla rodziców, eliminując potrzebę długich dojazdów na plażę. O sukcesie tego miejsca zadecydowały również inne czynniki:

Oferta dla rodzin

przestronne pokoje i apartamenty rodzinne,

udogodnienia dla dzieci,

przyjazna, kameralna atmosfera bez tłumów typowych dla dużych resortów,

Strefa relaksu

podgrzewany basen,

strefa wellness.

Lokalizacja

bliskość morza i terenów spacerowych,

szybki dojazd do centrum Gdańska,

spokojna okolica idealna dla rodzin.

Dzięki takiej ofercie, obiekt ten stanowi doskonałą propozycję zarówno na weekendowy wypad, jak i długi wakacyjny pobyt z najbliższymi. Poniżej prezentujemy zdjęcia hotelu.

To najlepszy hotel dla rodzin z dziećmi. Idealny na majówkę i wakacje

Biorąc pod uwagę zbliżający się wielkimi krokami sezon wiosenno-letni, to prestiżowe wyróżnienie zyskuje na znaczeniu. Rodzice z dziećmi coraz częściej poszukują destynacji, które charakteryzują się konkretnymi cechami:

są bezpieczne i komfortowe dla dzieci,

oferują atrakcje na miejscu,

pozwalają odpocząć także dorosłym.

Prawdzic Resort & Wellness nie tylko spełnia powyższe kryteria, ale oferuje również ciszę i kameralny klimat, którego nierzadko brakuje w wielkich kompleksach wypoczynkowych.