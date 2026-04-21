Nagły atak i śmierć! Przerażające sceny podczas nagrań serialu

Branża filmowa jest w szoku po dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się w Bogota. Podczas realizacji popularnego serialu nagle na plan wtargnął uzbrojony mężczyzna i rzucił się na członków ekipy. To, co wydarzyło się chwilę później, bardziej przypomina scenariusz thrillera niż rzeczywistość…

Horror na planie serialu! Nożownik zaatakował ekipę

Do tragedii doszło 18 kwietnia 2026 roku w dzielnicy Santa Fe. Napastnik z nożem w ręku zaatakował osoby pracujące przy produkcji. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a kolejna trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Według lokalnych służb agresor również nie przeżył - zginął podczas szarpaniny.

Śledczy natychmiast ruszyli do działania. Zatrzymano kilka osób, a wokół sprawy pojawia się coraz więcej pytań. Według doniesień medialnych napastnik miał kręcić się w okolicy już wcześniej. Jak to możliwe, że doszło do takiej tragedii na strzeżonym planie?

Ekipa serialu nie kryje rozpaczy. W mediach społecznościowych pojawiły się krótkie, ale wymowne wpisy opatrzone hasłem "cisza na planie". To symboliczny gest żałoby po ofiarach tej dramatycznej sytuacji.

Dla polskich widzów sprawa ma jeszcze jeden, mocny wątek. W obsadzie produkcji znajduje się Michał Malinowski, znany m.in. z "Na Wspólnej". Aktor zabrał głos i uspokoił fanów - w dniu tragedii nie było go na planie. Podkreślił jednak, że jest wstrząśnięty tym, co się wydarzyło, i solidaryzuje się z ekipą.

Post był gestem solidarności wobec osób dotkniętych tą sytuacją. Jestem częścią produkcji, jednak w dniu zdarzenia nie byłem obecny na planie. Ze względu na obowiązujące zasady nie mogę szerzej komentować tej sprawy - powiedział aktor w rozmowie z "Faktem".

