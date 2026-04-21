W miejscowości Przeginia policjanci znaleźli ciało 53-letniego mężczyzny w piwnicy pustostanu.

Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora, a zwłoki skierowano do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję.

W związku ze zdarzeniem zatrzymano 8 osób; okoliczności i role poszczególnych osób w przestępstwie są ustalane.

Wszystkie zebrane materiały przekazano do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy.

Ciało mężczyzny znalezione w piwnicy pod Krakowem

Z policyjnego komunikatu wynika, że w sobotę 18 kwietnia bieżącego roku, tuż po godzinie 16:00, w miejscowości Przeginia, dokonano makabrycznego odkrycia. Policjanci, prowadzący rutynowe czynności, natknęli się na ciało 53-letniego mężczyzny, ukryte w piwnicy pustostanu. Znalezisko to natychmiast uruchomiło szeroko zakrojone śledztwo, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tajemniczej śmierci.

Na miejsce zdarzenia skierowano liczne służby, w tym prokuratora, który objął nadzór nad oględzinami. Ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone i skierowane do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Wyniki autopsji będą kluczowe dla ustalenia przyczyny i okoliczności zgonu, a także pomogą śledczym w określeniu, czy doszło do przestępstwa.

Zatrzymano osiem osób w związku ze śmiercią w Przegini. Co wiemy o zbrodni?

W związku z odkryciem ciała i podejrzeniem, że mogło dojść do przestępstwa, policja podjęła błyskawiczne działania. W efekcie, zatrzymano aż osiem osób, które mogą mieć związek ze śmiercią 53-latka. Ich rola w zdarzeniu jest obecnie przedmiotem badań. Śledczy szczegółowo analizują zebrane dowody, przesłuchują świadków i zatrzymanych, aby ustalić, co dokładnie wydarzyło się w pustostanie w Przegini.

Prokuratura na razie nie udziela szczegółowych informacji na temat tożsamości zatrzymanych ani potencjalnych zarzutów. Wiadomo jedynie, że okolice zdarzenia zostały dokładnie przeszukane, a policja zabezpieczyła wszelkie ślady, które mogą pomóc w rozwikłaniu tej mrocznej zagadki.

