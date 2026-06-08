Weszły nago do jeziora w Tatrach. Nagranie trafiło do sieci!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-08 15:44

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać dwie turystki kąpiące się nago w jednym z tatrzańskich jezior. Film szybko wywołał falę komentarzy i ponownie rozpętał dyskusję na temat przestrzegania zasad obowiązujących na terenach chronionych.

Weszły nago do jeziora w Tatrach. Nagranie trafiło do sieci!

i

Autor: tatry_official/ Instagram

Tatry: turystki weszły nago do jeziora

Jakiś czas temu pisaliśmy już o nieodpowiedzialnym zachowaniu pewnego Ukraińca, który postanowił wjechać sportowym autem nad Morskie Oko mimo zakazów. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Wjechał autem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer tłumaczy się i przeprasza. Tym razem kolejna nieodpowiedzialna sytuacja miała miejsce również w Tatrach, lecz na szczęście nie po ich polskiej stronie. Okazuje się, że to na Słowacji, dwie turystyki z Czech postanowiły wykąpać się w tatrzańskim jeziorze zupełnie nago!

Polecany artykuł:

Morskie Oko zamknięte. Turyści nie wejdą w tych dniach

Czeszki wykąpały się w tatrzańskim jeziorze

Tatry to region, który przyciąga do siebie mnóstwo turystów. Jest to wyjątkowe miejsce, pełne pięknej natury i większość osób wie, że takie lokalizacje mają swoje zasady. Niestety są też i tacy turyści, którzy zapominają, że znajdują się na terenach parku narodowego lub po prostu terenach chronionych i decydują się na niestosowne zachowania.

Do grona tych osób bez wątpienia należą dwie czeszki, które postanowiły w niedzielę 7 czerwca schłodzić ciała po trekkingu w jednym z tatrzańskich jezior po słowackiej stronie. Nagranie z całego zdarzenia szybko trafiło do sieci, a opublikował je m.in. profil @tatry_official. Film znajdziecie na dole artykułu.

Prosimy wszystkich odwiedzających Tatry o przestrzeganie regulaminu parku narodowego, niewchodzenie do stawów, niekąpanie się w nich, niemorsowanie oraz nieporuszanie się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Tatry mamy tylko jedne. Chrońmy je także dla przyszłych pokoleń - czytamy pod postem na Instagramie.

Poinformowano także internautów, iż takie zachowanie może skończyć się nawet mandatem od 300 do nawet ponad 3300 euro. Jak można się domyślać, w sekcji komentarzy nie pozostawiono suchej nitki na turystkach - wielu internautów skrytykowało ich zachowanie.

Ludzka głupota nie zna granic. Dożywotni zakaz wstępu do takich miejsc

Ciągłe groźby bez ponoszenia konsekwencji nie mają znaczenia w tym otępiałym systemie

Zasady w Tatrzańskim Parku Narodowym

W Tatrzańskim Parku Narodowym obowiązuje szereg zasad mających chronić przyrodę oraz zapewnić bezpieczeństwo turystów. Najważniejsze z nich to:

  • Poruszaj się wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych.
  • Nie zrywaj roślin, nie niszcz przyrody i nie płosz zwierząt.
  • Nie dokarmiaj dzikich zwierząt – może to być dla nich niebezpieczne.
  • Nie pozostawiaj śmieci – wszystkie odpady należy zabrać ze sobą.
  • Nie rozpalaj ognisk i nie biwakuj poza wyznaczonymi miejscami.
  • Nie kąp się w stawach, jeziorach i potokach znajdujących się na terenie parku.
  • Nie używaj dronów bez odpowiednich zezwoleń.
  • Rowerami można poruszać się tylko po trasach udostępnionych do ruchu rowerowego.
  • Hulajnogi i podobne urządzenia transportu osobistego są zakazane na szlakach.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TATRY TURYŚCI
TATRY