Weszły nago do jeziora w Tatrach. Nagranie trafiło do sieci!

Tatry: turystki weszły nago do jeziora

Jakiś czas temu pisaliśmy już o nieodpowiedzialnym zachowaniu pewnego Ukraińca, który postanowił wjechać sportowym autem nad Morskie Oko mimo zakazów. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Wjechał autem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer tłumaczy się i przeprasza. Tym razem kolejna nieodpowiedzialna sytuacja miała miejsce również w Tatrach, lecz na szczęście nie po ich polskiej stronie. Okazuje się, że to na Słowacji, dwie turystyki z Czech postanowiły wykąpać się w tatrzańskim jeziorze zupełnie nago!

Czeszki wykąpały się w tatrzańskim jeziorze

Tatry to region, który przyciąga do siebie mnóstwo turystów. Jest to wyjątkowe miejsce, pełne pięknej natury i większość osób wie, że takie lokalizacje mają swoje zasady. Niestety są też i tacy turyści, którzy zapominają, że znajdują się na terenach parku narodowego lub po prostu terenach chronionych i decydują się na niestosowne zachowania.

Do grona tych osób bez wątpienia należą dwie czeszki, które postanowiły w niedzielę 7 czerwca schłodzić ciała po trekkingu w jednym z tatrzańskich jezior po słowackiej stronie. Nagranie z całego zdarzenia szybko trafiło do sieci, a opublikował je m.in. profil @tatry_official. Film znajdziecie na dole artykułu.

Prosimy wszystkich odwiedzających Tatry o przestrzeganie regulaminu parku narodowego, niewchodzenie do stawów, niekąpanie się w nich, niemorsowanie oraz nieporuszanie się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Tatry mamy tylko jedne. Chrońmy je także dla przyszłych pokoleń - czytamy pod postem na Instagramie.

Poinformowano także internautów, iż takie zachowanie może skończyć się nawet mandatem od 300 do nawet ponad 3300 euro. Jak można się domyślać, w sekcji komentarzy nie pozostawiono suchej nitki na turystkach - wielu internautów skrytykowało ich zachowanie.

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Zasady w Tatrzańskim Parku Narodowym

W Tatrzańskim Parku Narodowym obowiązuje szereg zasad mających chronić przyrodę oraz zapewnić bezpieczeństwo turystów. Najważniejsze z nich to: