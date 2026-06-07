Spadł z 300 metrów. Nie żyje 25-letni polski taternik

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-06-07 19:09

Ratownicy słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS) odnaleźli w niedzielę zwłoki 25-letniego polskiego taternika, który zaginął w rejonie Staroleśnego Szczytu w Tatrach Wysokich. Mężczyzna zginął po upadku z wysokości około 300 metrów.

Spadł z 300 metrów. Nie żyje 25-letni polski taternik

i

Autor: Pixabay.com

Informację o zaginięciu Polaka słowaccy ratownicy otrzymali od Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z przekazanych danych wynikało, że 25-latek samotnie zdobył Staroleśny Szczyt. Po wejściu na wierzchołek przesłał rodzinie zdjęcie, jednak później kontakt z nim urwał się.

Do akcji skierowano ratowników ze Starego Smokowca oraz Centrum Zapobiegania Lawinom i Edukacji HZS. Poszukiwania prowadzono w trudnych warunkach, przy ograniczonej widoczności spowodowanej gęstą mgłą. W działaniach wykorzystano również drona wyposażonego w specjalistyczny sprzęt.

Czytaj też: Tragedia na Rysach. 50‑latek zginął, jego znajoma w ciężkim stanie. Prokuratura wszczyna śledztwo

Równolegle, we współpracy z policją, sprawdzano parkingi znajdujące się przy szlakach prowadzących w kierunku Staroleśnego Szczytu. Samochód należący do zaginionego odnaleziono na parkingu w Tatrzańskiej Polance.

W niedzielę rano ratownicy zlokalizowali ciało mężczyzny w Kwietnikowym Żlebie pod Staroleśnym Szczytem. Według HZS przyczyną śmierci był upadek z wysokości około 300 metrów. Po zakończeniu działań ciało zostało przekazane słowackiej policji.

To tutaj zginęła 11-latka z Jeleniej Góry. Różowe kwiaty i znicz na miejscu tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TATRY WYSOKIE
SŁOWACJA