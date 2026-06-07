Spadł z 300 metrów. Nie żyje 25-letni polski taternik

Informację o zaginięciu Polaka słowaccy ratownicy otrzymali od Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z przekazanych danych wynikało, że 25-latek samotnie zdobył Staroleśny Szczyt. Po wejściu na wierzchołek przesłał rodzinie zdjęcie, jednak później kontakt z nim urwał się.

Do akcji skierowano ratowników ze Starego Smokowca oraz Centrum Zapobiegania Lawinom i Edukacji HZS. Poszukiwania prowadzono w trudnych warunkach, przy ograniczonej widoczności spowodowanej gęstą mgłą. W działaniach wykorzystano również drona wyposażonego w specjalistyczny sprzęt.

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Równolegle, we współpracy z policją, sprawdzano parkingi znajdujące się przy szlakach prowadzących w kierunku Staroleśnego Szczytu. Samochód należący do zaginionego odnaleziono na parkingu w Tatrzańskiej Polance.

W niedzielę rano ratownicy zlokalizowali ciało mężczyzny w Kwietnikowym Żlebie pod Staroleśnym Szczytem. Według HZS przyczyną śmierci był upadek z wysokości około 300 metrów. Po zakończeniu działań ciało zostało przekazane słowackiej policji.