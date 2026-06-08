Takiej Agnieszki Perepeczko jeszcze nie było. Bujne loki skradły całe show

Takiej Agnieszki Perepeczko jeszcze nie było. Loki skradły całe show

Choć od największych sukcesów zawodowych Agnieszki Perepeczko minęło już wiele lat, gwiazda nie zamierza znikać z życia publicznego. Aktorka, która zdobyła sympatię widzów dzięki rolom teatralnym i telewizyjnym, a szczególnie występom w serialu "M jak miłość", pozostaje bardzo aktywna w sieci. Na jej profilach regularnie pojawiają się fotografie z podróży, wspomnienia z przeszłości oraz nagrania pokazujące codzienne życie. 84-latka słynie z pozytywnego nastawienia i dystansu do siebie. Chętnie pokazuje, jak spędza czas - tym razem zabrała swoich obserwatorów na pokład luksusowego statku.

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Tak bawi się Agnieszka Perepeczko! Wiek? W jej przypadku to tylko liczba

Jak wynika z informacji zamieszczonych przez aktorkę, wybrała się ona na rejs do Nowej Kaledonii. W egzotyczną podróż ruszyła w gronie przyjaciółek, a relacje z wyprawy regularnie trafiają do internetu. Jedno z ostatnich nagrań szczególnie przykuło uwagę obserwatorów.

To cudny kruz z koleżankami do Nowej Kaledonii. Niezapomniany - napisała Agnieszka Perepeczko w sieci.

Film został zarejestrowany podczas wieczoru na statku. Na nagraniu Perepeczko siedzi przy elegancko przygotowanym stole, czekając na rozpoczęcie kolacji. Zamiast jednak spokojnie oczekiwać na posiłek, postanowiła wykorzystać chwilę na dobrą zabawę. Aktorka wyraźnie dawała się ponieść muzyce grającej w tle. Rytmicznie poruszała ramionami, kołysała się w takt melodii i nie kryła doskonałego nastroju.

Nie mniejsze zainteresowanie wzbudził jednak jej wygląd. Tym razem gwiazda postawiła na bardzo oryginalną fryzurę - drobne loczki, które odmieniły jej wizerunek i sprawiły, że trudno było oderwać od niej wzrok. Co za zmiana!

Pod nagraniem szybko pojawiły się komentarze pełne komplementów. Internauci zwracali uwagę zarówno na jej energię, jak i odwagę do eksperymentowania z wyglądem.

Boże chciałbym mieć tyle energii, sił i takie podejście do życia jak pani. Pozdrawiam z Londynu. Życzę zdrowia i dużo radosnych chwil - napisała jedna z internautek.

Lubicie ją oglądać?

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