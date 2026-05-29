Agnieszka Perepeczko w "Żonie dla Polaka"! "Trwają rozmowy". TVP znajdzie jej męża w Australii

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-05-29 4:31

Agnieszka Perepeczko (84 l.) to prawdziwa ikona polskiego show-biznesu. Wdowa po legendarnym Janosiku to prawdziwy wulkan energii i seksbomba. W "M jak Miłość" grała frywolną Simonę, w życiu - też chętnie opowiada o pikantnych sprawach i pokazuje odważne fotki. Nic więc dziwnego, że produkcja "Żony dla Polaka" wprost marzy o wkręceniu jej w poszukiwania męża w Australii. A ona jest totalnie na tak!

Agnieszka Perepeczko w "Żonie dla Polaka"? "Trwają rozmowy"

Tego jeszcze nie było! TVP niedawno ogłosiło, że nowy sezon ich hitu "Żona dla Polaka" będzie kręcona w Australii, Od razu przyszło nam do głowy, że idealną kandydatką do udziału w show byłaby bodaj najsłynniejsza Polka mieszkająca na antypodach - Agnieszka Fitkau-Perepeczko. Okazuje się, że produkcja również na to wpadła.

- Zleży im na Agnieszce, bo to wzbudzi wielki szum w mediach, ale też ona idealnie pasuje do matrymonialnego formatu - często i chętnie opowiada i miłości, również fizycznej, ale też wszyscy wiedzą, że miała tylko jednego męża - słynnego Marka Perepeczko (+63 l.) i to niemal 40 lat - mówi nam osoba z produkcji. Agnieszka była z Markiem odkąd się poznali na studiach aż do jego śmierci. Nigdy ponownie nie wyszła za mąż i nie miała żadnych "medialnych" związków czy partnerów, którymi by się chwaliła. Janosik był jej największą miłością, co często powtarza.

Zobacz również: Co za dekolt! Agnieszka Fitkau-Perepeczko skończyła 84 lata i wciąż kusi. Tylko spójrzcie!

Agnieszka Perepeczko znajdzie następcę Janosika w Australii?

Faktycznie więc - nie dość, że kandydat na męża będzie mógł "wejść w buty" Janosika, to jeszcze Agnieszka jest bardzo atrakcyjną kobietą, która nie przejmuje się wiekiem. Jest samodzielna i nie trzeba jej utrzymywać, cieszy się życiem tryska humorem.

Zapytaliśmy panią Agnieszkę Perepeczko, czy jest zainteresowana udziałem w programie i odpowiedziała wprost - owszem, jest chętna do poszukiwań męża w Australii i jest w trakcie negocjacji z Telewizją Polską! Jeśli się uda, to w programie "Żona dla Polaka" będzie jeszcze dodatkowy smaczek - prowadzi go Kacper Kuszewski, który grał w "M jak Miłość" Marka Mostowiaka. Perepeczko, wcielała się w rolę Simony, czyli przyjaciółki jego matki - Barbary (w tej roli Teresa Lipowska). Simona była też teściową rodzonej siostry Marka - Małgosi (Joanna Koroniewska), matką Stefana Mullera (Steffen Möller).

Agnieszka Perepeczko radzi facetom. Ostrygi w usta, a nie sztangą do lustra!
Agnieszka Fitkau-Perepeczko szuka męża w Australii
Galeria zdjęć 54
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA PEREPECZKO
TVP
AGNIESZKA FITKAU-PEREPECZKO
M JAK MIŁOŚĆ
Żona dla Polaka
MAREK PEREPECZKO