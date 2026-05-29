Agnieszka Perepeczko w "Żonie dla Polaka"! "Trwają rozmowy". TVP znajdzie jej męża w Australii

Agnieszka Perepeczko w "Żonie dla Polaka"? "Trwają rozmowy"

Tego jeszcze nie było! TVP niedawno ogłosiło, że nowy sezon ich hitu "Żona dla Polaka" będzie kręcona w Australii, Od razu przyszło nam do głowy, że idealną kandydatką do udziału w show byłaby bodaj najsłynniejsza Polka mieszkająca na antypodach - Agnieszka Fitkau-Perepeczko. Okazuje się, że produkcja również na to wpadła.

- Zleży im na Agnieszce, bo to wzbudzi wielki szum w mediach, ale też ona idealnie pasuje do matrymonialnego formatu - często i chętnie opowiada i miłości, również fizycznej, ale też wszyscy wiedzą, że miała tylko jednego męża - słynnego Marka Perepeczko (+63 l.) i to niemal 40 lat - mówi nam osoba z produkcji. Agnieszka była z Markiem odkąd się poznali na studiach aż do jego śmierci. Nigdy ponownie nie wyszła za mąż i nie miała żadnych "medialnych" związków czy partnerów, którymi by się chwaliła. Janosik był jej największą miłością, co często powtarza.

Zobacz również: Co za dekolt! Agnieszka Fitkau-Perepeczko skończyła 84 lata i wciąż kusi. Tylko spójrzcie!

Agnieszka Perepeczko znajdzie następcę Janosika w Australii?

Faktycznie więc - nie dość, że kandydat na męża będzie mógł "wejść w buty" Janosika, to jeszcze Agnieszka jest bardzo atrakcyjną kobietą, która nie przejmuje się wiekiem. Jest samodzielna i nie trzeba jej utrzymywać, cieszy się życiem tryska humorem.

Zapytaliśmy panią Agnieszkę Perepeczko, czy jest zainteresowana udziałem w programie i odpowiedziała wprost - owszem, jest chętna do poszukiwań męża w Australii i jest w trakcie negocjacji z Telewizją Polską! Jeśli się uda, to w programie "Żona dla Polaka" będzie jeszcze dodatkowy smaczek - prowadzi go Kacper Kuszewski, który grał w "M jak Miłość" Marka Mostowiaka. Perepeczko, wcielała się w rolę Simony, czyli przyjaciółki jego matki - Barbary (w tej roli Teresa Lipowska). Simona była też teściową rodzonej siostry Marka - Małgosi (Joanna Koroniewska), matką Stefana Mullera (Steffen Möller).

Agnieszka Perepeczko radzi facetom. Ostrygi w usta, a nie sztangą do lustra!