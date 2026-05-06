Co za dekolt! Agnieszka Fitkau-Perepeczko skończyła 84 lata i wciąż kusi. Tylko spójrzcie!

Agnieszka Fitkau-Perepeczko skończyła 84 lata! Kiedy to zleciało?

Agnieszka Fitkau-Perepeczko od lat udowadnia, że metryka to tylko liczba! Lata lecą, a gwiazda wciąż zachwyca wyglądem, energią i odwagą w modzie. A jej historia miłosna z Markiem Perepeczko to gotowy scenariusz na film.

Ich związek był pełen pasji i oddania. Poznali się jeszcze jako bardzo młodzi ludzie i szybko stali się nierozłączni. Marek - bożyszcze kobiet, znany m.in. z roli Janosika - i Agnieszka, prawdziwa piękność pełna charyzmy, stworzyli duet, który przez lata uchodził za jeden z najbardziej barwnych w polskim show-biznesie. Choć ich życie nie zawsze było usłane różami, uczucie przetrwało aż do śmierci aktora w 2005 roku.

Po jego odejściu wiele osób zastanawiało się, czy aktorka zniknie z życia publicznego. Nic bardziej mylnego. Fitkau-Perepeczko zaczęła jeszcze częściej pojawiać się w mediach.

Była, jest i będzie pięknością

Dziś Agnieszka Fitkau-Perepeczko ma 84 lata, wciąż grywa i pojawia się na imprezach show-biznesowych, nadal słynie z młodzieńczego stylu i odwagi, której mogłyby pozazdrościć jej dużo młodsze kobiety. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki, wyrazisty makijaż, odważne dodatki to jej znaki rozpoznawcze. I choć nie brakuje krytyków, ona nie przejmuje się komentarzami innych, robiąc swoje. Jakiś czas temu zdradziła, że... zdarza jej się interesować młodszymi mężczyznami.

Zdarzają mi się fascynacje, nawet dużo młodszymi mężczyznami, którzy piszą dla mnie wiersze, ale i tak zawsze moje szare komórki wygrywają z namiętnością. A ja lubię słuchać swojego mózgu. "Podpowiada mi" że to są romanse na chwilę, takie, które dodają mi tylko blasku - mówiła w rozmowie z "Na żywo".

Trzeba przyznać, że uroda i figura aktorki wciąż robią wrażenie. Szczupła sylwetka, zadbana cera i pewność siebie sprawiają, że trudno oderwać od niej wzrok. Nic dziwnego, że gdy Fitkau-Perepeczko pojawia się na salonach, natychmiast przyciąga uwagę fotoreporterów. Wydekoltowane kreacje też mają w tym swój udział. Gwiazda jednak nie dość, że zachwyca wyglądem, to budzi też podziw energią i charyzmą, których nie da się nie zauważyć.

