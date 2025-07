Żona Perepeczki dziaduje, bo ma niską emeryturę. Zdradziła, ile dostaje. Grosze?

Agnieszka Fitkau-Perepeczko wydaje się żyć swoim najlepszym życiem! Ma 83 lata, ale wciąż powala i urodą, i charyzmą, której mogą jej zazdrościć młodsze koleżanki. Aktorka jest wulkanem energii i czerpie z codzienności pełnymi garściami. Niestety, nie wszystko jest tak kolorowe, jak się wydaje. Właśnie wyszło na jaw, że Perepeczko, która przez lata była żoną popularnego serialowego Janosika, czyli Marka Perepeczki, nie ma co liczyć na wysoką emeryturę!

Jaką emeryturę ma Agnieszka Fitkau-Perepeczko?

Gwiazda jest po osiemdziesiątce, a to oznacza, że emeryturę może pobierać już od ponad 20 lat. Choć nie wygląda i nie zachowuje się jak stereotypowa emerytka, świadczenie wpływa na jej konto. Szkoda tylko, że jest tak niskie! O jakiej kwocie mówimy? Takiej, która nie wystarcza na godne życie.

To są dwa tysiące złotych. Jak zapłacę za mieszkanie w Polsce, to zostaje mi tysiąc. Jak zapłacę za benzynę, to zostaje mi jeszcze na telefon - zdradziła Perepeczko w rozmowie z Jastrząb Post.

Na szczęście aktorka, która od dekad mieszka oraz pracuje i w Polsce, i w Australii, ma też tamtejszą, zagraniczną emeryturę. To nie są kokosy, ale kwota jest wyższa niż w ojczyźnie.

W Australii dostaję też dwa tysiące, ale dolarów i to jest taka podstawa, że masz te dwie emerytury. Obie są dziadowskie. Nie umrzesz z tego, ale nie poszalejesz za bardzo - wyznała gwiazda z rozbrajającą szczerością.

2 tysiące dolarów australijskich to około 4800 zł. W sumie Perepeczko otrzymuje co miesiąc niespełna 7 tys. zł, jednak trzeba pamiętać, że "życie" w Australii kosztuje więcej niż w Polsce. Minimalne zarobki w Australii to około 10 tys. zł na miesiąc.

